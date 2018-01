AA Gent herbekijkt situatie na afspringen transfer Mitrovic: "Wisten dat er probleem was met zijn enkel"

Bron: Eigen berichtgeving 13 BELGA Stefan Mitrovic. AA Gent AA Gent leek zich al rijk te mogen rekenen voor deze wintermercato, maar de transfer van 3,7 miljoen van Stefan Mitrovic naar Saint-Etienne sprong af op zijn medische testen. De Franse club ontdekte een enkelprobleem, waardoor het de financiële voorwaarden wijzigde. "Maar dat zag Mitrovic niet zitten", verklaart Michel Louwagie.

"De resultaten van de medische tests waar Stefan Mitrovic gedurende twee dagen onderworpen werd, laten AS Saint-Etienne niet toe om de transfer af te ronden. De club wenst hem een snel herstel toe." Met die mededeling officialiseerde AS Saint-Etienne in de late namiddag dat de transfer van de Servische verdediger niet doorgaat. Weg 3,7 miljoen.

Michel Louwagie reageert niet helemaal verrast op het afspringen van de transfer. "We wisten wel dat Stefan een klein probleem had met de enkel", zegt de manager van AA Gent, die vandaag neerstreek op het trainingskamp in Oliva. "Toen dat probleempje vastgesteld werd door Saint-Etienne, legden ze Mitrovic andere voorwaarden voor dan aanvankelijk was voorzien. Stefan zag die nieuwe voorwaarden niet zitten. Daar is de transfer dus op afgesprongen. Bovendien heeft de voorzitter van Saint-Etienne me gebeld en gezegd dat zij onmiddellijk inzetbare spelers nodig hebben." Intussen bevestigde de entourage van de verdediger dat de nieuwe voorwaarden van Saint-Etienne niet pasten bij een Servisch international. Met de last-minute wijzigingen kon Mitrovic onmogelijk akkoord gaan.

Rosted

Het nieuws van het afspringen van de transfer kwam er op een moment dat de 23-jarige Noor Sigurd Rosted zijn medische tests had afgelegd en niets zijn afreis naar Oliva nog in de weg leek te staan. Voor de Noor lag in Spanje een contract van 3,5 jaar klaar. "We moeten nu rustig bekijken of Rosted komt, want dit is een nieuwe situatie. Of Mitrovic nu naar Oliva komt? We moeten eerst medisch zien wat we gaan doen en dan de situatie bekijken. Zoals ik al zei: dit is een nieuwe situatie. Het belangrijkste is nu dat Mitrovic geneest."

AA Gent lijkt een patent te krijgen op spelers die medisch afgekeurd worden, nadat eerder transfers van Foket naar Atalanta en van Neto naar Brighton & Hove afsprongen. "Dat is allemaal relatief", vindt Louwagie. "Foket speelt intussen opnieuw. Het zijn allemaal aparte gevallen. Foket was niet te voorzien, dit is anders."

