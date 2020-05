AA Gent heeft tweede zomertransfer beet: STVV-kapitein Jordan Botaka tekent contract van vier jaar Rudy Nuyens

AA Gent neemt Jordan Botaka definitief over van STVV. De 26-jarige offensieve flankspeler tekende bij de Buffalo’s een contract voor 4 jaar. Botaka speelde de voorbije drie seizoenen een hoofdrol bij STVV, waar hij ook aanvoerder werd. In totaal kwam hij aan 110 matchen voor de Kanaries. Met de overgang van Botaka is een transfersom van 600.000 euro gemoeid. Na Davy Roef is Botaka de tweede zomeraanwinst van de Buffalo’s.

Roef en Botaka zullen niet de laatste Gentse transfers zijn deze zomer. Voorzitter Ivan De Witte liet eerder optekenen dat de Buffalo’s mikken op vijf zomeraanwinsten. “Maar we gaan ons vooral fysiek goed moeten voorbereiden op volgend seizoen”, aldus De Witte. “Wellicht beginnen we op 8 augustus met de competitie en gaan we een hele periode twee wedstrijden per week moeten spelen. Het gebrek aan oefenwedstrijden kan daar een probleem vormen. We mikken op een vijftal nieuwe spelers. Het zal een tijdje duren eer die geïntegreerd zijn.” De coronacrisis heeft z’n weerslag op het Gentse budget, maar het water staat de club niet aan de lippen. “Momenteel hebben we een budgettering zonder dat we verplicht uitgaande transfers zullen moeten doen.”

