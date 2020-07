AA Gent heeft toptransfer beet: middenvelder Niklas Dorsch tekent voor 4 jaar Redactie

22 juli 2020

18u10 0 AA Gent Done deal. AA Gent heeft met Niklas Dorsch een nieuwe aanwinst beet. De 22-jarige middenvelder tekende voor vier jaar en komt over van de Duitse tweedeklasser Heidenheim.

De Buffalo’s blijven erg actief in deze zomermercato. Nu haalden ze ook Duits talent Niklas Dorsch weg bij Heidenheim. “Ik ben ongelooflijk tevreden dat we Niklas naar Gent kunnen halen”, aldus Sports Manager Tim Matthys. “Dankzij het goede werk van onze voorzitter en Michel Louwagie hebben we Niklas kunnen overtuigen om voor ons te kiezen. Hij stond al een hele tijd bovenaan ons lijstje en dat we dit nu ook kunnen realiseren stemt mij zeer gelukkig. Niklas speelde de laatste twee jaar op een zeer hoog niveau in Duitsland en is klaar om een volgende stap te zetten in zijn carrière.”

Dorsch moet het Gentse middenveld nóg versterken. “Ons middenveld bulkt uiteraard van de goede spelers als Odjidja, Kums en Owusu, en daarom was het belangrijk om daar iemand aan toe te voegen die ook die kwaliteiten heeft”, aldus Matthys.

De Duitse middenvelder is inkomende transfer nummer negen voor de Buffalo’s, na Núrio, Arslanagic, Roef, Kums, Botaka, De Bruyn, Parmentier en Julio Vinicius.

