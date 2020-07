AA Gent heeft 22-jarige Duitse middenvelder die opleiding genoot bij Bayern in het vizier SDG

08 juli 2020

20u49 0 AA Gent Uw krant meldde eerder al dat AA Gent in onderhandeling was met een buitenlandse middenvelder. De brave man heeft volgens Duitse bronnen nu ook een naam. Niklas Dorsch (22) moet bij de Buffalo’s kunnen inspringen wanneer Vadis Odjidja of Sven Kums niet beschikbaar zijn.

De jonge Duitser is een van de opties bij de Buffalo’s, er liggen nog enkele andere namen op tafel. Dorsch kwam de laatste twee seizoenen uit voor tweedeklasser 1.FC Heidenheim. Met die ploeg miste hij op maandag nipt de promotie naar de Bundesliga in de play-offs tegen Werder Bremen. Zijn opleiding genoot hij bij Bayern München, waarbij hij in april 2018 de negentig minuten mocht volmaken in een 4-1-overwinning tegen Frankfurt.

Dorsch zou om en bij de 3,5 miljoen euro moeten kosten. Met de middenvelder zou AA Gent opnieuw een bladzijde van het huiswerk kunnen omslaan. Op de volgende pagina staat een kopbalsterke spits.

