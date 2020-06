AA Gent haalt ‘chouchoutransfer’ Núrio en Arslanagic én wil David houden: “We moeten voorbereid zijn op de Champions League” Sander De Graeve

26 juni 2020

12u06 4 AA Gent AA Gent heeft deze ochtend met Dino Arslanagic (27) en Núrio Fortuna (25) twee stevige defensieve versterkingen voorgesteld. De club wil daarmee niets aan het toeval overlaten met het oog op de kwalificatiewedstrijden voor de Champions League, waarbij de eerste ronde in één match beslist wordt.

Voor Núrio werd zoals eerder gezegd het transferrecord - zes miljoen euro - gebroken, maar de clubleiding benadrukt dat het om een weloverwogen investering gaat. “Het is niet makkelijk om goeie linksbacks te vinden. Linksvoetige spelers zijn nu eenmaal dunner gezaaid dan rechtsvoetige”, aldus Michel Louwagie. “Iedereen is ook overtuigd van de kwaliteiten van Núrio, hij kwam met negentig procent van de stemmen naar voren als de best optie. Door alle specialisten is hij ook aangeduid als beste linksachter in onze competitie.”

“Hij is behoorlijk duur, maar we zijn zeker van ons stuk en we zijn blij dat we dit voor de voorzitter konden doen. Het is uw chouchoutransfer, nietwaar, Ivan”, gooide Louwagie er nog een kwinkslag tegenaan. Ivan De Witte milderde de debatten over de hoge transfersom. “Je moet die cijfers in hun context zien. We moeten niet het hele bedrag in september of oktober op tafel leggen, dat wordt gespreid over vele jaren. Er zijn ook spelers die voor wat minder geld de overstap maakten, dat zorgt voor evenwicht.”

Vier centrale verdedigers

Dino Arslanagic is één van die spelers, hij was immers einde contract bij Antwerp. “Als je onze ploeg bekeek, zaten we in het centrum van de verdediging te krap met drie centrale verdedigers. Een schorsing of een blessure konden zo een probleem vormen. Het is geen bevlieging, maar een overwogen keuze om een ploeg samen te stellen die bestand is tegen risicovolle gebeurtenissen, zeker wanneer je ook Europees actief bent. Dino wordt één van onze vier centrale verdedigers. Het is aan hem om te bewijzen dat hij zijn plaats waard is in een team dat zeer sterk bemand zal zijn”, gaf Louwagie mee.

David houden

Het Europese luik is de belangrijkste bron van motivatie achter deze transfers. “We moeten voorbereid zijn op de kwalificaties voor de Champions League”, aldus De Witte. “Als je dat niet bent, doe je er beter niet aan mee. Het heeft geen zin om die kwalificatiematch met 5-0 te verliezen, dan sla je een mal figuur.”

Ook de pogingen om Jonathan David in Gent te houden, gaan daarom onverminderd voort. “Ik schat de kansen dat hij blijft fifty-fifty in, we willen nog een jaar met hem verder”, liet De Witte in zijn kaarten kijken. “Binnen enkele weken verwacht ik nog een persconferentie te geven.” Qua uitgaande transfers blijft het voorlopig stil, maar Michel Louwagie heeft daar zijn redenen voor. “Je moet eerst kopen en dan pas verkopen. Als je eerst verkoopt, weet iedereen dat je geld hebt en gaat de prijs omhoog.” Verwacht wordt dat een pak spelers, waaronder jongens als Asare en Dejaegere, de club nog zullen verlaten.

