AA Gent en Willem II in evenwicht in oefenduel achter gesloten deuren

14 juli 2018

AA Gent speelde in de namiddag 1-1 gelijk bij Willem II. De wedstrijd zou aanvankelijk gespeeld worden in Loon op Zand, maar uit veiligheidsoverwegingen werd de partij daar op politiebevel geannuleerd. Uiteindelijk kon de wedstrijd toch achter gesloten deuren gespeeld worden op het B-veld van het stadion van Willem II.

Yves Vanderhaeghe stelde een elftal op dat vooral in de defensie erg experimenteel oogde, met de aanvallers Kalu en Koita op de backposities. Toch was AA Gent de betere ploeg, met leuke flitsen van Beridze en Limbombe op de flanken. Maar Willem II kwam wel op voorsprong toen de defensie openging voor Aboubakar. Kort voor rust werd Brecht Dejaegere gewisseld met een hamstringblessure, maar het lijkt slechts om een contractuurtje te gaan.

Na de rust zette Gent zijn meesterschap verder. Het kreeg een strafschop na een fout op Limbombe, maar Kalu mikte de elfmeter over het doel van Woud. Olayinka kreeg als centrumspits een paar goeie kansen, maar liet die liggen. Even na het uur volgde er een tweede strafschop, deze keer na een fout op de doorgebroken Mostafa. Yuya Kubo – veruit de beste Gentenaar – zette de strafschop feilloos om. Doelman Woud hield Beridze nog van de 1-2. Op het einde verloor Mostafa nog even het bewustzijn na een duel, maar de schade viel uiteindelijk mee.

AA GENT: Thoelen, Kalu (61’ Foket), De Smet, Davidzada, Koita, Mostafa (84’ David), Kubo, Dejaegere (42’ Raskin), Limbombe (74' Sylla), Olayinka, Beridze.

DOELPUNTEN: 29’ Aboubakar (1-0), 64’ Kubo (strafschop, 1-1)