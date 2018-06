AA Gent en Patrick Turcq uit elkaar, Gunther Schepens nieuw sportief teammanager NP/RN/GVS

10u51 0 AA Gent KAA Gent heeft met onmiddellijke ingang de samenwerking met teammanager Patrick Turcq beëindigd. Dat melden de Buffalo's op hun website. De taak van sportief teammanager wordt overgenomen door Gunther Schepens.

Turcq werd in april 2016 bij KV Kortrijk weggehaald om als sportief manager aan de slag te gaan bij AA Gent. Hij tekende toen een overeenkomst voor vijf jaar. De voorbije maanden werd Turcq evenwel niet meer betrokken bij de scoutingsvergaderingen. Eind december kreeg hij wel een nieuwe functie als teammanager, als opvolger van de afscheidnemende Freddy Delcourt. Die rol was dus van korte duur, want de samenwerking wordt nu per direct stopgezet.

De taak van sportief teammanager wordt overgenomen door Gunther Schepens (45). Hij werd in 2013 bij AA Gent aangesteld als sportief coördinator. Als speler was hij actief voor de Buffalo's (1991-93 en 1999-2003), Standard (1993-97), het Duitse Karlsruher SC (1997-99) en het Oostenrijkse Bregenz (2003-05).