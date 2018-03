AA Gent-dokter Vanden Bossche: "Ik wil nog eens de titel vieren op die bootjes" Niels Poissonnier

28 maart 2018

07u05 0 AA Gent Quote van zijn assistent: "Je hebt mensen die veel werken, die heel veel werken en dan heb je Luc Vanden Bossche." De clubdokter van AA Gent vindt amper tijd om een broodje te eten over de middag. Relaas van één van zijn volgepropte dagen. Reflecterend en vooruitkijkend. "De stress van play-off 1, die beïnvloedt iedereen binnen de club."

In mijn bed, 's avonds, denk ik soms: 'Ben ik in de fout gaan? Heb ik iets gemist?' (zucht) Het moet alsmaar beter én sneller. Maar sneller is kwantiteit, terwijl beter om kwaliteit draait. Die twee moeten in harmonie blijven, anders zwem je."

Naar het sportieve beeld van AA Gent beleeft ook professor Luc Vanden Bossche (53) een bewogen seizoen. Meer dan eens moest hij zich de voorbije maanden verantwoorden. Over verschillende dossiers dan nog - die van Foket, Neto en Mitrovic. Stuk voor stuk jongens die in hun hoofd al afscheid hadden genomen van België, maar over de grens faalden tijdens hun medische tests. "Toen ik hoorde dat Saint-Étienne Mitrovic afgekeurd had, dacht ik: 'Dat kan niet!' Want op de foto's die ik had, was niets te zien aan zijn pees. Behalve wat slijtage, zoals bij iedereen. Alleen dateerden die beelden van vóór de match tegen Anderlecht en de winterstop... Ik wist bovendien niet dat hij op weg was naar een andere club."

