AA Gent-coach Vanderhaeghe ziet hoe recordaankoop stilaan boven water komt: "Andrijasevic denkt soms sneller dan de rest" Niels Poissonnier

14u31 9 BELGA Ivan Saponjic (l) en Franko Andrijasevic (r) vechten om de bal. AA Gent Komt het dan toch nog goed met Franko Andrijasevic? De Gentse recordaankoop scoorde vorige week twee keer tegen NAC Breda en charmeerde Yves Vanderhaeghe blijkbaar ook op training. Beter laat dan nooit.

Het etiket van miskoop plakt stilaan op hem. Weggeplukt voor 4 miljoen euro – na getouwtrek met Standard – bij Rijeka, maar tot dusver vaker in de tribune zittend dan dat hij al beslissend was voor AA Gent. Andrijasevic brengt al vier maanden niet wat van hem verlangd wordt. Er is evenwel beterschap in de maak, merkt Yves Vanderhaeghe. “Je ziet dat Andrijasevic soms sneller denkt dan de rest. Hij heeft niet echt een dribbel in zich, is evenmin snel, maar zijn snelheid van denken of uitvoeren ligt hoog. Soms kiest Andrijasevic om de bal in één of twee tijden af te spelen – hij heeft twee goede voeten – , om hem nadien terug te krijgen. Alleen snapt niet iedereen dat. Het samenspel moet nog verbeteren – de bal moet rapper van man tot man gaan.”

Vanderhaeghe hoopt in dat opzicht ook dat zijn diepe spits balvaster wordt. “Dan kan Andrijasevic op het juiste moment op de juiste plaats komen, want zijn scorend vermogen is misschien zelfs hoger dan dat van Vanaken. Maar als we de bal voorin niet kunnen vasthouden, dan komt Andrijasevic weinig in het spel voor.” De Kroaat, die volgens Vanderhaeghe dezer dagen keihard werkt op training, mag hoe dan ook hopen op een nieuwe kans, één van de komende wedstrijden. “We moeten zien of we hem laten starten of laten invallen.”

BELGA Yves Vanderhaeghe.

Los van Andrijasevic is Vanderhaeghe tevreden over de progressie die hij sinds de vorige interlandbreak ziet – hij werd toen aangesteld als de nieuwe T1 van AA gent. “Het vertrouwen van de spelers gaat de goede richting uit en we hebben ook een stap gezet in de overtuiging om directer te voetballen. Kijk, je moet bepaalde jongens hun acties laten maken, ze niet afremmen. Speel vooruit. Het is alleen nog altijd afwachten wie scoort… Maar als je geen initiatief neemt, lukt dat zeker niet”, lachte Vanderhaeghe eens flauw. "In Lokeren op voorsprong komen, kan de sleutel zijn."

Photonews Franko Andrijasevic.