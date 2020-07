AA Gent-coach Thorup blijft rustig na harde woorden David: “Voor elke trainer is dit een moeilijke periode” Redactie

19 juli 2020

AA Gent-coach Jess Thorup was uiteraard tevreden met de zege tegen Club Brugge. “We zijn op de goede weg. Deze match was een serieuze uitdaging. Er zit iets in dit team, wat we ook al vorig seizoen toonden. We kunnen hierop bouwen.” Geen Jonathan David vandaag, die vrijdag stevig uithaalde naar het bestuur. Thorup blijft rustig. “Deze transferperiode is als trainer altijd een moeilijke periode. Blijven ze? Vertrekken ze? Maar zolang hij deel uitmaakt van mijn team zal ik hem behandelen zoals elke andere speler én met hem werken. We zien wel wat de toekomst brengt.”

Assistent Wim De Decker: “Veel zaken al vrij compleet”



