AA Gent breekt contracten van Yaremchuk en Chakvetadze open Rudy Nuyens

25 oktober 2019

10u52 2

AA Gent heeft de contracten van Roman Yaremchuk (23) en Giorgi Chakvetadze (20) opengebroken. Zowel Yaremchuk als Chakvetadze tekenden een nieuwe overeenkomst tot 2023. Yaremchuk was gisteravond nog de held van de Buffalo’s met zijn goals tegen Wolfsburg, het leverde de Oekraïner een plekje op in het Europa Leagueteam van de week. Europees en in de competitie maakte hij samen al 12 goals. Chakvetadze keert terug na een knie-operatie, maar wordt in de loop van november terug in de wedstrijdselectie verwacht.

Met de contractverlengingen van Yaremchuk en Chakvetadze heeft AA Gent al zijn goudklompjes voor langere tijd vastliggen. Eerder tekende ook Jonathan David (19) een verbeterd contract tot 2023, ook de overeenkomst met Elisha Owusu loopt tot dan.