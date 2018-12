10 miljoen euro: maakt Aston Villa van Gent-keeper Kalinic duurste Buffalo ooit? Rudy Nuyens & Kristof Terreur

20 december 2018

06u23 0 AA Gent AA Gent is van plan sterk in te kopen tijdens de wintermercato, maar de eerste transfer wordt een uitgaande. Doelman Lovre Kalinic (28) is op weg naar de Engelse tweedeklasser Aston Villa.

De nationale doelman van Kroatië reisde gisteren naar Birmingham om er te onderhandelen met Aston Villa’s sportief directeur Jesus Garcia Pitarch. Vandaag ondergaat de nummer één van AA Gent mogelijk al medische en fysiek tests bij de Villans.

Aston Villa staat momenteel pas achtste in het Engelse Championship, maar het wil zo snel mogelijk terug naar de Premier League. Vorige zomer trok het de Noorse international Ørjan Nyland aan, maar die voldoet niet helemaal aan de verwachtingen. Volgens Engelse bronnen staat Kalinic helemaal bovenaan het verlanglijstje van de club uit Birmingham.

Poging twee

Aston Villa heeft Lovre Kalinic al lang in het vizier. In januari 2016 probeerde het de Kroaat al weg te halen bij Hajduk Split, maar die transfer sprong toen af omdat Kalinic geen werkvergunning kreeg voor de Engeland. Met zestien interlands op zijn teller is dat probleem intussen van de baan voor de nummer één van Kroatië, die op 18 november op Wembley nog een sterke indruk naliet tegen Engeland.

AA Gent en Villa staan dicht bij een akkoord. Er is sprake van een transfersom van ruim 10 miljoen euro, wat meteen een record zou zijn voor de club. Dat staat met 9 miljoen euro momenteel nog op naam van Sven Kums, die AA Gent in 2016 voor het Engelse Watford ruilde.

De kassa zou zo alweer rinkelen voor de Buffalo’s, die afgelopen zomer al zwaar verdienden aan de transfers van Thomas Foket (3,5 miljoen, Reims), Samuel Kalu (8,3 miljoen, Bordeaux) en Samuel Gigot (8 miljoen, Spartak Moskou).

In januari 2017 haalden de Buffalo’s Kalinic nog voor 3,1 miljoen weg bij Hajduk Split. AA Gent heeft al wat lijnen uitgeworpen om een vervanger aan te trekken, maar binnen de club gaan er ook stemmen op om Yannick Thoelen volop zijn kans te geven, met Colin Coosemans dan als tweede doelman en de jonge Jari De Busser als derde keeper.