0 op 6 betekent einde van Jess Thorup bij AA Gent, wordt hij vervangen door Bölöni? Rudy Nuyens

17 augustus 2020

05u00 1 AA Gent De thuisnederlaag tegen KV Kortrijk betekent het einde voor Jess Thorup (50) bij AA Gent. Waarschijnlijk krijgt de Deen vandaag al zijn ontslag bij de Buffalo’s.

AA Gent begon met torenhoge ambities aan het seizoen. Het wou dé challenger worden voor landskampioen Club Brugge. Maar op het veld viel de voorbije twee weken niets van die ambities terug te vinden. Na een uitnederlaag bij STVV volgde zaterdag thuis een opdoffer van formaat tegen Kortrijk. Uitgerekend Thorups voorganger Yves Vanderhaeghe bezegelde het lot van de Deen.

Jess Thorup zocht de voorbije weken tevergeefs naar een oplossing voor het vertrek van Jonathan David. In Sint-Truiden liet hij Roman Bezus opdraven op de tien, tegen Kortrijk namen Odjidja, Niangbo en Kleindienst - een typische diepe spits - die positie in. Bij een 0-1-achterstand voerde Thorup in het vierde kwartier drie wissels door, die nog méér positiewissels tot gevolg hadden. Zonder succes, want na de gelijkmaker van Plastun counterde Kortrijk zich via ex-AA Gent-speler Hannes Van der Bruggen naar een verrassende zege.

De wissels én positiewissels waren voor het Gentse bestuur het sein dat Thorup geen oplossingen vindt voor de problemen waarmee de Buffalo’s na het vertrek van Jonathan David geconfronteerd worden. Ook de defensieve blunders bij de tegengoals deden het bilan van de coach in het rood slaan. De nederlagen tegen Cercle en Charleroi eind vorig seizoen meegerekend, leed Thorup zijn vierde nederlaag op rij.

Met een belangrijk uitduel op Antwerp voor de boeg, acht het bestuur de tijd rijp om in te grijpen. De naam van Laszlo Bölöni circuleert als mogelijke opvolger. Hapt die toe, dan staat hij zaterdag op de Bosuil tegenover zijn ex-club.