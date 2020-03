“Zulke helden vind je zelden”: Gentse Ultra’s laten zich van hun mooiste kant zien met spandoeken aan ziekenhuizen ODBS

17 maart 2020

22u16

Bron: instagram ultrasghent14

Mooi initiatief van de Ultra’s van AA Gent, de harde kern van de Buffalo’s. Ditmaal geen verafgoding van voetballers, wel van verpleegkundigen. Op de sites van verschillende ziekenhuizen in het Gentse pakken ze uit met treffende blauw-witte spandoeken om het personeel in de zorgsector in deze zware tijden in de bloemetjes te zetten. “Dankzij jullie werk blijft de mensheid sterk”, “Onze helden, onze trots”, “Jullie goede zorgen geven ons hoop voor morgen” en “Zulke helden vind je zelden”, zijn een greep uit de boodschappen waarmee de fans van Gent het verplegende personeel steunen.