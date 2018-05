't Wordt een rustige zomer in de Ghelamco Arena "Zullen niet veel transfers doen" RN

25 mei 2018

08u12 0 AA Gent Bij AA Gent moet deze zomer geen grote transferactiviteit verwacht worden. Wie vertrekt, zal vervangen worden, maar de club wil vooral heel doelgericht spelers aantrekken.

AA Gent stelde gisteren Stallone Limbombe (26) voor als aanwinst. De flankspeler werd transfervrij weggehaald bij Antwerp en keert terug bij de club waar hij tot 2010 actief was en onder Preud'homme af en toe met de A-kern meetrainde. "Ik zat hier op internaat, ik ken de stad en van alle geïnteresseerden sprak het project van AA Gent mij het meest aan", zegt Limbombe. De rechterflankspeler is de eerste versterking voor AA Gent.

"Wij gaan niet veel transfers doen, wij gaan doelgericht spelers halen", aldus Michel Louwagie. "Met Limbombe en Peter Olayinka (22, red.), die terugkeert van een uitleenbeurt van Zulte Waregem, hebben we onze flanken al versterkt. Daarmee hebben we geanticipeerd op een eventueel vertrek van Moses Simon en Samuel Kalu." Vooral Simon maakt veel kans op een transfer. Er is hem beloofd dat AA Gent wil meewerken aan een eventuele transfer - Lovre Kalinic kreeg dezelfde belofte. Zowel Simon als Kalinic mikt op de Premier League. "Maar door de nieuwe transferdata in Engeland, moeten spelers getransfereerd zijn voor 12 augustus", weet Louwagie. "Dat maakt dat we nog redelijk vroeg zullen weten waar we aan toe zijn."

Scorende spits is welkom

De vervanger voor Simon is er al. Als ook Kalinic vertrekt, is Thomas Kaminski de ideale vervanger. Verder wil Gent vervangen wie vertrekt, maar afgezien van de gehuurde Noë Dussenne (terug naar Crotone) is er nog niemand weg. Wel wordt gezocht naar een leidersfiguur voor het middenveld, terwijl ook een scorende spits welkom zou zijn.

Intussen heeft het Gentse bestuur een eerste (goed) gesprek gehad met Yves Vanderhaeghe, die intussen naar Griekenland vertrokken is. Het bestuur neemt de tijd om na te denken, maar Stallone Limbombe liet ons gisteren weten dat hij al met Vanderhaeghe gesproken heeft. Dat zou weinig zin hebben als Vanderhaeghe volgend seizoen geen trainer van AA Gent meer zou zijn. (RN)