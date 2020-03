“Het leven is hard, voetbal nog harder”: AA Gent ontslaat Frédéric Dupré ODBS

16 maart 2020

13u43 0 AA Gent Frédéric Dupré (40) is met onmiddellijke ingang aan de deur gezet door AA Gent. De ex-speler van de Buffalo’s was er assistent-coach van het eerste elftal onder Jess Thorup en ook hoofdcoach van de Gentse beloften. Dupré maakte het nieuws zelf bekend op zijn sociale media.

“In deze vreselijke tijden van het coronavirus heb ik deze morgen persoonlijk heel slecht nieuws ontvangen. Ik word met onmiddellijke ingang ontslagen als trainer van AA Gent. ‘Life is hard, football even harder’. Graag wens ik iedereen te bedanken waarmee ik de voorbije jaren heb samengewerkt. Spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, scouts, medewerkers, vrijwilligers,... teveel om op te noemen. Het waren mooie jaren met prachtige resultaten. Ook wens ik AA Gent te bedanken voor de mooie kansen en de enorm leerzame periode. Het is en blijft een prachtige club! Ik ben er ongetwijfeld een betere trainer door geworden.....” Waarna Dupré afsluit met de hashtag passie.

Dupré maakte vorige jaar op 20 juni zijn intrede tot de Gentse trainersstaf. De ook ex-speler van Zulte Waregem, Standard en Lokeren werd binnengehaald om de kloof tussen de U21 en de A-ploeg kleiner te maken. “Als rasechte Gentenaar is de cirkel rond voor mij”, sprak hij toen nog.