“Hein Vanhaezebrouck? Niet aan de orde”: Louwagie ontkent voor vertrek naar Kiev dat Gent nieuwe coach zoekt PDD/ODBS

28 september 2020

11u37

Bron: VTM Nieuws 0 AA Gent 6 op 21 na thuisverlies tegen OH Leuven in de competitie, twee trainersontslagen, op de rand van de exit in de play-offs van de Champions League: AA Gent kent een beroerde seizoensstart. Voor de afreis naar Kiev, waar de terugmatch tegen Dinamo wacht, tracht Michel Louwagie de rangen te sluiten.



“Als we de analyse van de vier matchen onder Wim De Decker maken, dan is vervanging niet nodig”, stelt de Gentse manager. “Wim levert goed werk. Neen, we zoeken geen andere coach. Hein Vanhaezebrouck? Kijk, ik begrijp dat men ‘langs alle kanten’ namen van coaches zoekt, maar dat is niet aan de orde. Er spelen te veel elementen mee die we niet in de hand hebben. Tegen OHL misten we onze volledige centrale as. Ngadeu, Kums, Vadis, Chakvetadze en Yaremchuk. En dan nog zat het qua voetbal goed. Alleen moeten de individuele fouten er zo snel mogelijk uit.”

Na de 1-2 in de Ghelamco Arena, lijkt het voor AA Gent ‘mission impossible’ in Kiev. Maar Louwagie koestert nog hoop. “Natuurlijk zijn de kansen klein. Maar Dinamo is geen wereldploeg, ook zij spelen zonder publiek,... In voetbal kan nog altijd alles. Ik ben er ook van overtuigd dat we de thuismatch nooit verliezen als we daar niet met z’n tienen vallen.”

“Desnoods via play-off 2 Europa in”

Kunnen de Buffalo’s niet stunten, wacht het vangnet van de Europa League. “Laat ons het positieve niet vergeten. Dit is ons zesde jaar na elkaar dat we Europees voetballen. En dat zal ons doel ook zijn voor volgend seizoen. Is het niet via play-off 1, dan moeten we het via play-off 2 maar afdwingen.”

Gent vertrok deze ochtend naar Kiev met Kums, Odjidja en Chakvetadze aan boord. Of ze dinsdagavond ook alle drie kunnen spelen, valt nog af te wachten. Yaremchuk ondervindt nog te veel last van zijn hamstringblesure, hij blijft thuis om verder te revalideren. Naast Bolat zit ook Bezus een Europese schorsingsdag uit.