"Dit was een aanslag op het product voetbal. Mensen begrijpen het niet meer en ik vraag me stilaan af of ook de scheidsrechters het nog begrijpen" Niels Poissonnier

30 april 2018

18u16 9 AA Gent Bij AA Gent zijn ze nog altijd niet te spreken over de arbitrage. "Het had meer weg van een circus of een casino dan van een voetbalwedstrijd." Voorzitter Ivan De Witte pleit dan ook voor een duidelijk antwoord op een viertal vragen rond de VAR.

De 1 op 12 zindert nog na in de Ghelamco Arena. Zeker omdat de Buffalo's zich - los van de zwakke tweede helft - bekocht voelen door de wedstrijdleiding. "We moeten opletten dat het geen vaudeville wordt. Wat zondag gebeurde was een aanslag op het product voetbal. Mensen begrijpen het niet meer en ik vraag me stilaan af of ook de scheidsrechters het nog begrijpen." Concreet: Ivan De Witte verlangt snel een antwoord op de vragen wie, wat, wanneer en waar. "Wie beslist er nu eigenlijk? Soms geeft de ref op aangeven van de VAR meteen een strafschop, waarbij hij niet eens zelf de beelden raadpleegt. De VAR beslist dus op zo'n moment. Terwijl in andere wedstrijden het de ref is die oordeelt."

De Witte vraagt zich, net als heel wat mensen, ook af wat nu een 'clear error' is. "Gigot die onderuit getrokken wordt... Daar kan je toch niet over discussiëren? En toch kwam de VAR niet tussen. Terwijl er over het doelpunt van Janga wel grote twijfel was. En de VAR zich daar wel mengde. Met andere woorden: 'clear error' is geen afgebakend begrip. Het moet duidelijk worden voor de kijkers en de fans." Ook de manier waarop het systeem tegenwoordig gebruikt wordt, zorgt bij De Witte voor ongenoegen. "Dat busje en die vogelkastjes zijn niet meer van deze tijd. We moeten professioneler worden, want de Belgische competitie staat toch negende op de Europese ranglijst. Ik pleit voor één centrale videocel waar specialisten in zetelen. Oud-spelers van een hoog niveau bijvoorbeeld. Want de kwaliteit van de arbitrage en de VAR moet omhoog. Net als de begeleiding. De coördinatie en de communicatie moet beter. Anders is het meer een casino of een circus dan een voetbalwedstrijd. (zucht) Lardot was zondag de pedalen kwijt - hij wist het ook niet meer." Tot slot vraagt De Witte zich ook af wat de timing is van de VAR om tussen te komen. "Er was zondag al bijna afgetrapt toen de ref alsnog naar de beelden ging kijken. (flauw lachje) Ik denk dat het kwam door het gedrag van Sa Pinto."

Het betoog van De Witte is er één uit ontgoocheling, maar wel onderbouwd. Zonder wild om zich heen te schoppen, vraagt hij " respect voor AA Gent". "Want het is te veel aan het worden. En het kan niet de bedoeling zijn dat de arbitrage wedstrijden kapot fluit."