“12 goals in 2 thuismatchen geven vertrouwen”, zegt Thorup, die ook nood aan defensieve stabiliteit beklemtoont Rudy Nuyens

14 augustus 2019

13u36 1 AA Gent Jess Thorup rekent erop dat AA Gent zich morgenavond kwalificeert ten koste van AEK Larnaca. “We kijken allemaal uit naar deze match”, zegt de coach van AA Gent.

“Europa is een heel belangrijk onderdeel van onze doelen voor dit seizoen. Maar we moeten goed beseffen dat Europees voetbal een eigen leven leidt. We zijn halfweg tegen Larnaca. Met 1-1 boekten we uit een goed resultaat. We maakten de belangrijke uitgoal, waarvan ik hoop dat die ons zal helpen. Gisteravond zagen we in de Champions League nog hoe belangrijk uitgoals zijn in Europees voetbal.”

Focussen op verdediging

“We zijn er ons ook van bewust dat we in elk van onze zes matchen tot nu toe goals binnen kregen”, zegt Thorup. “Dat betekent dat we morgen wellicht zullen moeten scoren. Tenzij we de nul eens houden. Vanmorgen had ik een gesprek met mijn spelers, het hoofdthema was daar dat we meer gefocust moeten zijn op de verdediging. Niet dat we moeten vergeten om te voetballen, want daar ligt één van onze sterktes. Maar we moeten als team wel iets meer aan het defensieve werk denken. En dan spreek ik niet alleen over de doelman en de vier verdedigers, maar over het hele team. Je kan de bal niet de hele tijd hebben, het defensieve aspect van voetbal is ook belangrijk.”

“We hebben daarover gepraat, we hebben erop getraind, we hebben iedereen beelden getoond”, zegt Thorup. “In Larnaca hebben we gezien dat we tegenover een sterke tegenstander staan. Als we hen tijd en ruimte geven, zijn ze technisch sterk, met hun Spaanse inslag. We weten tot wat ze in staat zijn. Maar anderzijds hebben we in onze twee thuiswedstrijden 12 goals gemaakt. Dat moet ons vertrouwen geven. In onze Ghelamco Arena zijn we sterk. We moeten tonen dat het voor de tegenstander erg moeilijk is om hier iets te halen.”

AA Gent-AEK Larnaca live op Canvas

De match tussen AA Gent en AEK Larnaca wordt donderdagavond (20.30 uur) live uitgezonden op Canvas.