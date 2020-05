AA Gent-voorzitter De Witte: “Competitie met 20 clubs? Dat vind ik waanzin nabij” Redactie

04 mei 2020

23u06

Bron: De Tribune, Belga 0 Belgisch voetbal Ivan De Witte, voorzitter van AA Gent, vindt dat de Pro League stilaan moet nadenken over een solidariteitsfonds. Dat moet een soort reservefonds worden dat aangewend kan worden voor noodgevallen. “Zo’n interne buffer kan wel eens belangrijk zijn”, zegt De Witte in ‘De Tribune' op Radio 1. De voorzitter van de Buffalo’s geeft voorts aan dat hij voorstander is van het behoud van de huidige competitieformule.

De Witte sneed het opvallende topic aan toen hij een vraag kreeg over de technische werkloosheid. Onder meer Cercle Brugge en Roeselare wendden zich tot die steunmaatregel voor hun voetballers. “Ik was daar heel erg van geschrokken. Wij dragen heel beperkt bij tot de sociale zekerheid. Dat we die in het voetbal nog ook gaan uitmelken, dat is ontoelaatbaar en nefast voor onze de reputatie. Er zijn nochtans genoeg onderwerpen waarover we hartig met de overheid zullen moeten praten.”

Dat stemt De Witte tot nadenken. “Zulke situaties maken dat we op dit moment heel slecht geplaatst zijn om met de overheid te gaan praten. In Frankrijk is er sprake van een solidariteitslening voor het voetbal, waarvoor de overheid garant staat. Ik denk dat wij hier in België daar zelfs niet aan mogen denken”, zegt de voorzitter van de Buffalo’s. “In de toekomst, los van de huidige gezondheidscrisis, moeten we binnen de Pro League een soort solidariteitsfonds kunnen maken voor het geval er probleemgevallen zouden ontstaan. Ik vind dat wij daaraan moeten denken. Zodat er een buffer is, weliswaar uitsluitend voor noodgevallen. We moeten uiteraard niet garant staan voor slecht beheer van andere clubs.”

“Competitie met 20 clubs? Dat vind ik waanzin nabij”

Voorts gaf De Witte onder meer aan dat hij voorstander is van het behoud van de huidige competitieformule, met 16 clubs en play-offs. “Ik ben zelfs voorstander van 14 clubs en play-offs, maar ik weet dat dat nu niet realistisch is", aldus De Witte. “Terugkeren naar een competitie met 20 clubs, dat vind ik de waanzin nabij eigenlijk. Dan krijgen we op het vlak van licenties nog meer problemen en we hebben nu al een recordjaar aan twijfelgevallen. Hoe meer clubs je erin steekt, hoe meer problemen je zult krijgen.”