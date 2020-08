AA Gent vloert Seraing pas in slot van oefenpot, Botaka solliciteert naar basisstek RN

05 augustus 2020

13u38 0

AA Gent werkte in de voormiddag een laatste oefenwedstrijd af voor de start van de competitie. Jess Thorup zette tegen 1B-club Seraing spelers in die zondag op Stayen in principe niet tot de basiself zullen behoren. De elf die begonnen tegen Seraing, kregen wel de gelegenheid om zich kort voor de competitiestart nog in de kijker te spelen. De enige die echt solliciteerde naar een basisstek, was Jordan Botaka. Op de rechtsback diende de ex-speler van STVV zich veelvuldig en goed aan. Hij bewees daarmee dat hij een stevige concurrent kan worden voor Castro-Montes. Roef toonde wel dat hij een betrouwbaar sluitstuk is en ook Arslanagic stond zijn mannetje, maar in principe is voor hen zondag enkel een plaats op de bank weggelegd. Dorsch toonde bij momenten overzicht en techniek, maar hij kende ook periodes waarin hij afwezig was. De Duitser mag wel als excuus inroepen dat hij later aan de voorbereiding begonnen is. De Buffalo’s wonnen uiteindelijk met 2-1 na een laat doelpunt van Parmentier.

AA GENT: Roef; Botaka (61’ Cissé), Arslanagic, Godeau, Mohammadi (61’ Van Daele); Parmentier, Marreh, De Bruyn (61’ Veeckman), Dorsch (61’ Mahour); Mbayo (61’ Boufath) en Kvilitaia (61’ Diedhiou).

DOELPUNTEN: 45’ Cascio (0-1), 79’ Mahour (1-1), 88’ Parmentier (2-1)

GOOOOOOOOAAAAAALLLLL!!!!



2-1 (88') | Mathéo Parmentier knalt de 2-1 binnen! #GNTSER #Preseason2021 pic.twitter.com/3lCoc8rWPF KAA Gent(@ KAAGent) link