AA Gent pakt in absoluut slot nog punt tegen Anderlecht na spektakelmatch GVS

31 oktober 2019

22u12 8 Anderlecht AND AND 3 einde 3 GNT GNT KAA Gent Belgisch voetbal Anderlecht heeft op de valreep de zege uit handen gegeven tegen AA Gent. In minuut 94 knikte Plastun de gelijkmaker binnen na een meer dan vermakelijke pot. 3-3. Een zware dobber voor paars-wit, dat na twee goals van Roofe op koers zat voor een 10 op 12 onder Vercauteren.

Met een gemiddelde leeftijd van 21,3 jaar leverde Anderlecht één van haar jongste elftallen uit haar geschiedenis af. Michel Vlap werd vanonder het stof gehaald, hij verving de geblesseerde Trebel. Meer ervaring bij AA Gent, waar Depoitre én Yaremchuk speelden.

De bezoekers eisten in de openingsfase het balbezit op, maar de Belgische recordkampioen deelde als eerste een prik uit. Kaminski stond pal op een schot van Sambi Lokonga. Nadat Dejaegere alleen voor Van Crombrugge de verkeerde beslissing nam en Kayembe recht op de Gentse doelman schoot, veerde het Lotto Park op. Na een aalvlugge counter zette de oprukkende Cobbaut tot in den precieze voor, Verschaeren tikte aan de tweede paal binnen. 1-0.

Het gejuich duurde amper zeven minuten. Odjidja met een leuk opwippertje, Yaremchuk knalde onder Van Crombrugge raak. De lijnrechter zwaaide met de buitenspelvlag. Onterecht, zag ook de VAR. Even later ei zo na de 1-2, maar Yaremchuk knalde vol op Van Crombrugge. In een aangename eerste helft was paars-wit nog bijna bij een nieuwe bonus, maar een sterke Saelemaekers vond Kaminski tweemaal op z’n weg. De bordjes halfweg in evenwicht, met zowaar meer schoten op doel bij Anderlecht: 6-3.

In het tweede bedrijf lange tijd veel goeie wil, maar ook tal van foute keuzes. De match had een stroomstoot nodig, en die kwam er. Dejaegere stopte Sambi foutief af in de zestien: penalty. Roofe deed wat ie moest doen, met een harde knal was Kaminski geklopt. Twee minuten later was het weer bingo, met dezelfde hoofdrolspeler. Dit keer van iets verder, met een fraaie krul mocht Kaminski een derde keer vissen. 3-1. De Buffalo’s in de touwen, zo leek het althans.

Bezus miste eerst nog een snelle aansluitingstreffer, oog in oog met Van Crombrugge talmde hij te lang, maar tien minuten voor tijd was de spanning terug. Cobbaut met ongelukkig handspel, na ingrijpen van de VAR mocht ook aan de overkant de bal op de stip. Yaremchuk schoot eerst op de Brusselse keeper, maar in de herneming vierde hij wel. Zo werd het bibberen en beven voor Anderlecht, en de nachtmerrie werd werkelijkheid. Plastun kopte in minuut 94 de gelijkmaker binnen.