AA Gent onderuit in oefenwedstrijd tegen sterk Olympique Lyon RN

22 juli 2020

21u44 0 KAA Gent AA Gent moest in zijn galamatch – zonder publiek verliest dat etiket toch flink wat aan waarde – het onderspit delven tegen Lyon. Vooral offensief hadden de Buffalo’s het lastig.

Hoog bezoek in de Ghelamco Arena. Het team van Jason Denayer – mét aanvoerdersband tegen de Buffalo’s – bereidt zich voor op de terugwedstrijd tegen Juventus over twee weken. De Fransen trekken dan naar Turijn met een 1-0 voorsprong en een plaats bij de laatste acht in de Champions League als inzet.

Om zelf de voorrondes van de volgende Champions League te overleven, moet AA Gent zich wel meten met tegenstanders van dit kaliber. Met David, Odjidja, Bezus, Yaremchuk, Depoitre én een nog aan te werven spits ontbrak het de Buffalo’s echter aan offensieve man- en daadkracht om Lyon te verontrusten. Meevoetballen over driekwart van het veld lukte wel, maar in de zone van de waarheid schoot AA Gent tekort.

Het team van Rudi Garcia had overwicht en vertaalde dat al vroeg in een doorbraak van Toko Ekambi, die door Kaminski met veel koelbloedigheid werd afgestopt. Tegen een welgemikte uithaal naar de verste kruising van de Kameroenees had de Gentse doelman even later geen verhaal.

Gent kwam wel nog langszij, na een strafschopfout op Plastun, volgend op een hoekschop. Doelman Tatarusanu stopte de elfmeter van Niangbo, maar tegen de herneming van de Ivoriaan had hij geen verhaal. Kort voor rust bleek het verschil in leepheid en doortastendheid tussen beide teams. Een aanval van AA Gent werd afgebroken en uit de snelle counter die daaruit volgde, bracht Traoré Lyon weer op voorsprong. Toen Bard kort na de pauze snoeihard uithaalde naar de verste hoek, moest Kaminski zich voor de derde keer omdraaien. Na een strafschopfout op Kums kon De Bruyn nog milderen vanop de stip. Invaller Arslanagic kopte uit een hoekschop op de lat en zag zo de gelijkmaker verloren gaan. AA Gent leed daarmee zijn eerste nederlaag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

AA GENT: Kaminski; Botaka (46’ Marreh), Plastun, Ngadeu (70’ Arslanagic), Nurio (70’ Mohammadi); Castro-Montes, Owusu, De Bruyn, Kums (83’ Parmentier); Niangbo en Mbayo (83’ Diedhiou).

DOELPUNTEN: 21' Toko Ekambi (0-1), 34'Niangbo (1-1), 42' Traoré (1-2), 49’ Bard (1-3), 74’ De Bruyn (2-3, pen.)