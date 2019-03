AA Gent mist PO 1 (zeggen de cijfers) Kansberekening door analyticus KU Leuven met 50.000 simulaties Jonas Van De Veire en Bart Fieremans

09 maart 2019

07u45 0 Belgisch Voetbal Vier clubs strijden nog om de laatste tickets voor play-off 1. Volgens 50.000 simulaties door een vermaarde voetbalanalyticus zijn Standard, STVV en ­Anderlecht de uitverkorenen die volgende week in de top zes zullen eindigen. Aan underdog AA Gent om de cijfers te weerleggen.

180 minuten blijven over, waarin nog álles kan gebeuren in de strijd om drie play-off 1-tickets. Toch zijn bepaalde scenario’s een stuk waarschijnlijker dan andere — de regels van de statistiek, weet u wel. Jan Van Haaren, voetbal­analyticus verbonden aan de KU Leuven en het Nederlandse voetbaldatabedrijf SciSports, berekende op basis van 50.000 simulaties de kansen voor de overgebleven gegadigden. Twee seizoenen geleden voorspelde diezelfde proef vijf speeldagen voor het einde van de reguliere competitie de juiste top zes. Wat blijkt nu: voor Standard kan nog weinig mislopen, het heeft 93% kans om erbij te zijn.

“Het is nu aan ons, we moeten het afwerken”, beseft ook trainer Michel Preud’homme. Veertig kilometer verderop schoof Marc Brys iets onrustiger over zijn stoel. STVV is opgejaagd wild, maar hoeft volgens de berekeningen niet te panikeren met 82% zekerheid op play-off 1. “Ik mag aannemen dat de voetbal­goden rechtvaardig zijn en dat we krijgen wat ons toekomt”, deed Brys een schietgebedje. “Als we het niet halen, bereiken we niet wat deze groep wilde.”

Voor ­Anderlecht, dat nog Kortrijk en Oostende ontmoet, liggen de kansen op 74%. “Maar we mogen vooral niet gaan rekenen”, waarschuwt Fred Rutten. Dat doen ze bij AA Gent al een tijdje niet meer — het heeft al weken geen recht op uitschuivers. Nu evenmin: de statistieken geven de Buffalo’s amper 48% hoop op de top zes, het minste van de vier grote kans­hebbers. Zou Jess Thorup het erg vinden? “We komen uit de achtergrond en jagen de anderen op”, omarmde hij de underdogrol. “Eerder dacht niemand nog dat wij een kans maakten op play-off 1.” Volgens de cijfers blijft die nog steeds klein. Misschien kan de Deen het (opnieuw) als motivatie gebruiken. Voor de volledigheid: ook KV Kortrijk (3%) en Charleroi (0,07%) zijn mathematisch nog in de race, maar moeten hopen op een mirakel.