AA Gent klopt Ingolstadt na late treffer Kvilitaia RN

10 januari 2020

14u59 0 Belgisch voetbal AA Gent won vanochtend een oefenwedstrijd van FC Ingolstadt, de nummer twee uit de derde Bundesliga. Onder impuls van een sterke Vadis Odjidja had Gent doorlopend het initiatief, maar twee foutjes in de defensie zorgden voor twee tegengoals. AA Gent dwong een rist kansen af, maar de doelman van Ingolstadt zorgde ervoor dat de schade beperkt bleef tot drie tegengoals.

Na de rust viel Giorgi Chakvetadze in. De Georgiër bewees dat hij kan samenspelen met Jonathan David, die na de rust als tweede spits fungeerde. In het laatste halfuur schakelde Jess Thorup om naar een bijzonder offensieve 4-3-3, met Odjidja alleen voor de defensie en Chakvetadze en David in steun van de aanvallers Dompé, Kvilitaia en Mbayo. In minuut 88 maakte Kvilitaia het winnende doelpunt: 3-2.

AA GENT voor rust: Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Asare; Odjidja, Sulayman, David, Kums; Depoitre en Kvilitaia.

AA GENT na rust: Coosemans; Castro-Montes, Plastun (85’ Cissé), Ngadeu (64’ Van den Bergh), Mohammadi; Odjidja, Sulayman (64’ Mbayo), Chakvetadze, Kums (64’ Dompé); David en Kvilitaia.

DOELPUNTEN: 15’ Eckert Ayansa (0-1), 35’ Depoitre (1-1), 47’ Kvilitaia (2-1), 67’ Elva (2-2), 88’ Kvilitaia (3-2).