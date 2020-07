AA Gent klopt Beerschot, maar ziet Yaremchuk uitvallen SDG

03 juli 2020

13u13 0 Belgisch voetbal De Buffalo’s hebben hun eerste oefenwedstrijd tot een goed einde gebracht. In Oostakker werd er -achter gesloten deuren- twee keer een uur gespeeld tegen Beerschot. Giorgi Kvilitaia maakte het enige doelpunt, bij AA Gent viel Roman Yaremchuk in het begin van de tweede helft uit, toen ook Marreh last kreeg van krampen, werd de pot na 108 minuten afgefloten. Bij Beerschot maakte Dario van den Buijs z’n debuut.

Bij AA Gent viel meteen op dat de nieuwkomers op hun beste positie uitgespeeld werden. Núrio in de eerste helft en Botaka in de tweede kwamen op de back te staan. Alexandre De Bruyn liet zich opmerken in het middenveld. Jongens die in principe mogen vertrekken kregen een andere rol aangemeten. Asare werd op de zes geposteerd, Lustig stond voor de rust in het centrum van de verdediging. Het balbezit werd gemonopoliseerd door de Buffalo’s, maar grote kansen kwamen er niet meteen uit voort. Het doelpunt was wel van mooie makelij. Bezus loodste Odjidja door de buitenspelval en die hoefde maar breed te leggen voor Kvilitaia.

Einde wedstrijd. We beginnen onze voorbereiding met een 1-0 overwinning (Kvilitaia) tegen @kbeerschotva. Onze Buffalo’s hadden het lastiger naarmate de match vorderde. Niet abnormaal tegen een tegenstander die al 2 weken traint en na 3 trainingen gisteren. #gntbee #preseason2021 pic.twitter.com/PzzlwAzufs KAA Gent(@ KAAGent) link

Blessures voor Yaremchuk en Marreh

Na de koffie wisselde Gent de hele ploeg, maar al na vijf minuten moest Yaremchuk naar de kant. De Oekraïner kreeg last in de bil. Het gaat om een contractuur, maar ernstig lijkt het niet. AA Gent had geen extra wisselspelers meer en speelde dus een kleine 50 minuten met tien. Toen Sulayman Marreh uitviel met krampen, werd de wedstrijd twaalf minuten voor tijd gestaakt. Roef en Coosemans hadden door het ondertal meer werk dan Kaminski, en een doelpunt van Tissoudali werd afgekeurd voor buitenspel. Randgeval. Volgende week zaterdag oefent AA Gent tegen Moeskroen. Benieuwd of Dejaegere, Depoitre en David dan wel in actie komen. De drie werden tegen Beerschot nog aan de kant gehouden uit voorzorg.

AA Gent eerste helft: Kaminski (40' Roef), Castro Montes, Arslanagic, Lustig, Núrio, Asare, Odjidja, De Bruyn, Bezus, Niangbo.

AA Gent tweede helft: Roef (80' Coosemans), Botaka, Plastun, Godeau, Mohammadi, Marreh, Kums, Parmentier, Chakvetadze, Niangbo, Yaremchuk.

Beerschot eerste helft: Vanhamel, Dom, Frans, van den Buijs, Maes, Holzhauser, Sanusi, Ceulemans, Ibara, Halaimia, Placca.

Beerschot tweede helft: Lejoly, Aloé(90' De Keersmaecker), Mboko, van den Buijs (90' Tshitoku), Vorogovskiy, Pietermaat, Mboko, Tissoudali, Brogno, Vancamp, Noubissi.

