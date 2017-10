AA Gent – Eupen in cijfers: eindelijk spektakel in Ghelamco Arena? Dieter Peeters

16u08 10 Photonews Yves Vanderhaeghe wees zijn nieuwe club de weg naar een eerste thuisoverwinning, vorige week tegen Waasland-Beveren. Belgisch Voetbal Het Gentse publiek heeft in eigen stadion nog maar weinig spektakel gezien. De Buffalo’s kwamen nog maar 3 keer tot scoren in eigen huis en slikten ook slechts 3 doelpunten op eigen veld. Tegen Eupen kan daar wel eens verandering in komen. Eupen scoorde namelijk al 11 keer op verplaatsing en kreeg er al 13 tegen.

Achterstand vermijden

Beide ploegen zullen er alles aan moeten doen om als eerste te scoren, want Gent en Eupen konden nog niet winnen wanneer de tegenstander eerst scoorde. AA Gent kwam dit seizoen al vijf keer op achterstand, wat 5 nederlagen opleverde. Eupen keek al 7 keer tegen een achterstand aan, wat leidde tot 6 nederlagen en één gelijkspel.

Gebrekkige Gentse efficiëntie…

BELGA Toptransfer Sylla heeft nog niet voor de gevraagde doelpunten kunnen zorgen.

Als Gent meer doelpunten wil maken, zal het vooral beter moeten afwerken. De Buffalo’s schieten zo’n 10 keer per wedstrijd, wat gemiddeld is in de Belgische competitie, en ongeveer de helft daarvan is binnen het kader. Maar van die schoten binnen het kader, resulteerden slechts 22% in een doelpunt. Enkel KV Oostende, de laatste in de stand, doet nog slechter (20%). Bij Eupen hebben ze drie schoten binnen het kader nodig per doelpunt (33%).

… tegen zwakste defensie

Eupen slikte al 29 doelpunten in 11 matchen. Dat is veel. Dat zijn er 9 meer dan de tweede slechtste verdediging (KV Mechelen en Oostende) en meer dan dubbel zoveel als AA Gent (13). Om de 34 minuten krijgt Eupen een doelpunt tegen. Doelman Van Crombrugge, die vorig seizoen veel lof oogstte, kon nog geen enkele keer de nul houden. Sterker zelfs, procentueel gezien stopte hij dit seizoen de minste ballen. Net iets meer dan de helft van de schoten kon hij stoppen (52%). Zijn overbuur Kalinic doet een pak beter met 72%.

Photo News Van Crombrugge baalt na een nieuw tegendoelpunt.