AA Gent akkoord met collectieve verkoop voetbalcontract, enkel Antwerp blijft dwarsligger

17 februari 2020

Na diplomatiek overleg bindt AA Gent in. De Buffalo's stemmen in met de collectieve verkoop van de voetbalrechten aan Eleven Sports. Enkel Antwerp blijft dwarsliggen.

De Buffalo’s waren vorige week van mening dat het bod van Eleven (van zo’n 103 miljoen per jaar) onvoldoende was. Ze stelden zich vragen over de liquiditeit van het Britse bedrijf. Daarnaast vermoedde Gent dat Eleven parallelle deals had gemaakt met de interne productiehuizen van concurrenten Club Brugge, Anderlecht en Standard. Daarom waren ze niet akkoord met de collectieve verkoop van de voetbalrechten aan Eleven.

Het bedrijf wuifde die argumenten altijd weg. Na verschillende overlegmomenten met zowel het Eleven als met de top van de Pro League, bindt AA Gent nu in. Dat wil zeggen dat er op dit moment 23 profclubs akkoord zijn over de toekenning van het voetbalcontract aan Eleven.

Antwerp is de enige club die nog dwars ligt. De Great Old vindt dat het recht heeft op een groter deel van de tv-koek, en wil de definitie van de traditionele G5 herbekijken.