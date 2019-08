Exclusief voor abonnees 6 op 6 doet CEO Patrick Orlans herademen na woelige tijden: “We hebben KVO gereanimeerd” NIELS VLEMINCKX & TOMAS TAECKE

10 augustus 2019

07u45 0 Belgisch voetbal KV Oostende versleet op anderhalf jaar drie voorzitters, drie trainers, drie technisch directeurs. De Titanic die Marc Coucke had gebouwd, stevende recht op de ijsberg af. Tot plots: 6 op 6. Last man standing Patrick Orlans (63) rukt aan het roer. “Het had fataal kunnen zijn. Maar we willen tonen dat KVO méér dan een vissersclubje is.”

“Moest ik geen 63 maar 40 jaar zijn, ik was al zes keer zat geweest vandaag. Zo content ben ik.”

Het is twaalf uur ’s middags aan de kust. Patrick Orlans is goedgemutst. Een competitiestart met 6 op 6 voor KV Oostende, het doet wat met een CEO. Een welgekomen adempauze na anderhalf jaar vol voorzitters- en trainerswissels. Er kan nog eens gelachen worden bij KV Oostende. Orlans: «Gelukkig was de kalendermaker ons goedgezind – we mochten meteen naar Anderlecht. (lacht) Pas op, die zeggen zélf dat ze niet klaar zijn. Die 6 op 6 geeft ons gemoedsrust. Na vijf matchen zal het hier geen crisis zijn. Ook niet als we de volgende drie matchen verliezen.»

