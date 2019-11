6-0! Red Flames verpletteren Litouwen, De Caigny scoort liefst vijf keer

GVS

12 november 2019

22u18 34 Red Flames 2019 in stijl afsluiten, heet zoiets. Litouwen was 90 minuten lang de speelbal van de Red Flames: 6-0. De Caigny was de grote slokop met liefst vijf treffers. De dames van Ives Serneels ontvangen zo op 14 april met een perfecte 12 op 12 en een pak vertrouwen grote concurrent Zwitserland.

Noteer 14 april 2020 alvast in uw agenda. België-Zwitserland, ofwel de eerste clash in poule H in de strijd om de leidersplek en het bijhorende rechtstreekse ticket voor het EK 2021. Nadat het Alpenland eerder op de avond eenvoudig de maat nam van Roemenië (6-0) en afklokt op een feilloze 12 op 12, volgden de Red Flames tegen Litouwen hun voorbeeld.

“De laatste match van 2019 moet een feest worden”, klonk het in koor bij de Flames. Dat Litouwen pas 107de staat op de wereldranking en nog geen punt pakte in de groep, hielp. De Caigny - in de rol van aanvalster door het ontbreken van Van kerkhoven - was al enkele keren gevaarlijk, op het kwartier brak de kopbalsterke middenveldster van Anderlecht logischerwijze de ban. De voorzet van Deloose was prima, de afwerking eveneens. Wullaert, Vanhaevermaet en Cayman - in haar 100ste cap - legden vervolgens naast. De dubbele voorsprong die volgde verraste niemand, de manier waarop die viel wél. De Litouwse verdedigster Mikutaite verschalkte haar eigen doelvrouw op een onnavolgbare manier. De Caigny zorgde met haar tweede doelpunt snel voor de 3-0 nadat Wullaert de paal vond. Philtjens en Wullaert waren nog dicht bij de 4-0 voor rust, de dominantie was compleet. Evrard stond erbij en keer ernaar. Eén keer raakte zij het leer voor de pauze. Met de voeten...

Litouwse beterschap na rust? Uiteraard niet. Na 29 seconden vierde De Caigny - wat een detente heeft zij - haar hattrick. Zo wel voldoende? Toch niet. Nadat de bezoekers op het uur eindelijk eens Evrard aan het werk zetten met een gekruist schot, was nummer vier een feit voor De Caigny. Weer met een kopbal. Een geweldig wapen. En jawel... u kan het al raden. Na een één-tweetje met Wullaert stak De Caigny voor een vijfde keer de handen in de lucht. Ambiance aan Den Dreef - the Mexican Wave-style. Wullaert en Cayman misten nog de kansen op een zevende goal. 6-0, werd het. En geen tegentreffer: ook belangrijk voor Serneels.