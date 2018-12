5-1! Club Brugge maakt statement en trakteert zwak Antwerp op pak rammel Stijn Joris en Manu Henry

23 december 2018

16u20 1 Club Brugge CLU CLU 5 einde 1 ANT ANT Antwerp Belgisch Voetbal Club Brugge heeft zich na een 1 op 6 met veel vertoon herpakt tegen Antwerp. De landskampioen vernederde zijn eerste achtervolger genadeloos. Dennis bewees zijn waarde nog eens met twee goals.

Oppermachtig veegde Club Brugge de vloer aan met Antwerp dat met rode kaken terug op de bus naar Deurne stapte. Blauw-zwart bracht één van zijn beste prestaties sinds lang op de mat. De kraker van de 20ste speeldag kwam nochtans traag op gang. Club opende de debatten met een schot dat wat overtuiging miste van Wesley. In de achtste minuut rolde er applaus van de tribunes voor Lior Refaelov. De Club-fans bedankten hem voor zeven seizoenen op Jan Breydel. Enkele minuten later waren ze minder blij met hem. Na een venijnige tackle op Vanaken kreeg hij geel. Een kaart die hem de match van volgende woensdag tegen Moeskroen kost. Intussen bleef de wedstrijd veelal bij wat aftasten. Rits kon nog eens in de zestien opduiken, maar Nazaryna blokte zijn schot.

Bölöni had Antwerp niet meteen met veel aanvallende intenties neergepoot. Mbokani had nog wel de steun van Owusu naast zich, maar daar achter was het zoeken. Een aanval in mekaar knutselen, was er echt niet bij voor de Great Old. Club afhouden en hopen op een fout in de Brugse defensie leek het opzet. Alleen toonde de landskampioen zich veel agressiever en moest Antwerp het afleggen in de duels. Bij FCB veel meer herkenbaarheid. Zelfs zonder Vormer en Denswil.

De match zou dan toch nog losbarsten, al zat het eerst wel mee voor Club. Een voorzet van Dennis ging door een bos van vijf spelers zonder dat er iemand aan kwam en eindigde aan de tweede paal in de netten. Bolat kon er enkel naar kijken. 1-0 met een gelukje. De 2-0 was wel van enig mooie makelij. Jukleröd had geen verhaal in een duel met Wesley. De Braziliaan lepelde de bal meteen diep. Schrijvers dook in de rug van Van Damme. Bolat kwam uit, maar de Turkse doelman zag dat hij er niet bij ging kunnen en krasselde weer achteruit. Te laat, want Schrijvers had het gezien. Met een heerlijk boogje nam hij de doelman te grazen en zette hij Club op rozen nog voor halfweg. Antwerp maakte 45 minuten lang niet eens aanstalten om naar doel te trappen.

In de tweede helft mocht Antwerp heel even net iets meer komen van Club, maar het bleef vechten tegen de bierkaai voor de Great Old. Club Brugge sloeg nog voor het uur een derde keer toe. Van Damme deed te weinig om Wesley het schieten te beletten en Bolat kon de bal niet vasthouden. Rits was goed gevolgd om de 3-0 makkelijk binnen te werken. Tot vanmiddag stonden beide teams zij aan zij in de rangschikking, maar op het veld overtrof Club het stamnummer 1 op alle vlakken. Het werd alsmaar pijnlijker voor Antwerp. Na een uur liet een oppermachtig Club de bal van voet naar voet gaan. Dennis kopte op een vrije trap van Vanaken hard de 4-0 voorbij Bolat. ‘Antwerp kan niet mee’, brulde Jan Breydel. Leko begon dan al aan de applauswissels. Vanaken trof de buitenkant van de paal nog. Haroun kon iets terugdoen, maar ook hij trof de staak. Van Damme knikte in de slotfase alsnog de eerredder binnen op een vrije trap van Rodrigues. Al moest de VAR nog tussenbeide komen om de 4-1 te bevestigen. Na een domme strafschopovertreding van invaller Lamkel Zé duwde Vanaken er nog eentje bij voor Club en bracht hij de eindstand op 5-1.

Daar bleef het bij. Na een 1 op 6 buitenshuis veert Club thuis weer recht met een demonstratie waar Leko weer op kan verderbouwen. FCB komt - voorlopig - terug tot op vier punten van leider Genk. Antwerp kreeg de bolwassing van het seizoen en moet stilaan achteruit beginnen kijken. De kloof met de zevende is na deze speeldag maar vier punten meer.

