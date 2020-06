30ste speeldag wellicht van tafel, plan ‘1A met 18’ weer reëel BF/NVK

25 juni 2020

05u30 0 Belgisch voetbal Het format van 1A met 18 clubs lijkt weer een reële piste. Meerdere profclubs vinden dat plan van de Pro League-werkgroep de beste oplossing mocht Waasland-Beveren juridisch gelijk ­krijgen. Ook de auditeur van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) ­adviseert die piste boven het afwerken van de 30ste speeldag.

Het blijft nog even wachten op het uiteindelijke verdict van de BMA en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Waasland-Beveren wedde op deze twee paarden om de gestemde degradatie van de ­Algemene Vergadering (AV) op 15 mei teniet te doen. Of het Mededingingscollege tot een drastische maatregel zal overgaan die Waasland-Beveren in 1A houdt, blijft onzeker. De BMA kan bij een concurrentie-inbreuk ook een forse geldboete opleggen. Maar de auditeur van de MBA gaf Waasland-Beveren al goede hoop in zijn behoudsstrijd, ook een bijkomend advies gisteren over een voorstel van Pro League-CEO Pierre François om de dertigste speeldag alsnog geheel of deels (alleen Cercle –KV Oostende en Waasland-Beveren – AA Gent) af te werken, mag de Oost-Vlaamse club gunstig stemmen.

Nogal wat clubleiders waren wel niet te spreken dat François, gesteund door voorzitter Peter Croonen, het voorstel om de 30ste speeldag af te werken had geformuleerd zonder dat dat besproken was op de raad van bestuur.

Maar de BMA wou het voorstel wel aftoetsen bij de verschillende partijen. Waasland-Beveren wilde op de zitting zelf daarop niet ingaan, maar antwoordt vandaag. De Pro League maakte gisteren al zijn conclusies over aan de BMA. Daaruit zou blijken dat ook de Pro League beseft dat het afwerken van de 30ste speeldag juridisch moeilijk haalbaar is en zelfs voor een nieuw juridisch steekspel kan zorgen.

“Niet ernstig”

KV Oostende schreef de BMA zelf al aan die optie niet te zien zitten. “Heel wat spelers zijn na de stopgezette competitie vertrokken. Amper elf staan nog onder contract. Om dan een match op leven en dood te spelen is niet ernstig”, zegt KVO-raadsman Dimitri Dedecker. En wat als AA Gent tegen Waasland-Beveren zou verliezen? Dan zouden Charleroi en Antwerp in principe nog over Gent naar de tweede plek kunnen springen.

De auditeur van de BMA verwijst in zijn advies, dat Sporza kon inkijken, ook expliciet naar de moeilijkheid van de eindecontractspelers en raadt daarom het afwerken van de dertigste speeldag af. En het alleen spelen van de twee duels over degradatie zou door het mindere belang van de tegenstanders unfair kunnen verlopen. Volgens de auditeur lijkt een competitie met 18 clubs de beste oplossing.

Begin juli komt de AV van de Pro League weer samen. Als Waasland-Beveren via de BMA gelijk krijgt, lijkt het plan van de Pro League-werkgroep over een 1A met 18 clubs dus weer op tafel te komen. Dat lijkt de voorkeur te genieten op een ‘1A met 17’. Bij een oneven aantal is een club per speeldag bye, wat in de slotfase van het kampioenschap een eerlijk competitieverloop kan ondermijnen.

1A met 18 clubs zou ook OH Leuven tegemoetkomen, dat ook met een gedecimeerde ploeg door eindecontractspelers kampt. Beide mogelijke promovendi zouden bij een 1A met 18 niet langer in on­zekerheid verkeren tot kort voor de start van het seizoen. De auditeur van de BMA vindt dat dat contacten met spelers en eventuele sponsors bemoeilijkt en een groot concurrentieel nadeel tegenover de andere clubs uit 1A inhoudt.

