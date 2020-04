2.300 coronatests per dag voor het voetbal? “Niet realistisch en niet eerlijk”, volgens viroloog Steven Van Gucht KDW/TLB

28 april 2020

19u44 30

Per dag per profvoetbalclub zo'n 100 coronatests uitvoeren? In de nabije toekomst is dat niet realistisch volgens viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. Daarmee bevestigt Van Gucht het vermoeden dat bondsvoorzitter Mehdi Bayat eerder vandaag uitte.

Bayat betwijfelt namelijk ook ten zeerste dat we in België snel weer profvoetbal te zien zullen krijgen. “We moeten in dat geval mikken op het testen van een honderdtal personen per club, per dag. De spelers, staf, personeel,... Die tests zijn nodig”, aldus Bayat. Met 23 profclubs komen we zo in totaal aan 2.300 tests per dag voor het voetbal. Volgens onze informatie zouden 100 tests neerkomen op een kostenplaatje van 2.000 euro per club, per dag. Maar het financiële is niet het grootste probleem, wel de beperkte capaciteit.

“Wij voorzien binnenkort zo'n 25.000 testen per dag voor de Belgische bevolking. Dat betekent dat bijna tien procent van die testen gereserveerd zouden worden voor voetballers. Dat lijkt me niet heel realistisch en dat zou niet eerlijk zijn tegenover de rest van de bevolking, denk ik”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. “Het lijkt me op dit moment weinig waarschijnlijk. Die testen zouden de enige manier zijn om geen enkel risico te tolereren. Dus het hangt ervan af hoeveel risico men zal willen aanvaarden. Als we niet iedereen gaan testen, dan kan je het risico niet uitsluiten. De vraag is of dat mogelijk zal zijn of niet. Dat moet nog beslist worden. Je kan natuurlijk ook aandachtig zijn voor symptomen. Dat is de manier waarop we het gaan doen voor de Belgische bevolking in zijn geheel. We gaan mensen testen wanneer ze symptomen ontwikkelen.”

In Frankrijk werd vandaag beslist dat de Ligue 1 niet meer zal worden uitgespeeld. In hoeverre verwacht Van Gucht dat dat consequenties zal hebben voor ons land? “Ik denk dat wij onze eigen beslissingen nemen en we gaan niet noodzakelijk naar Frankrijk kijken”, zegt Van Gucht. “Als er in de buurlanden goede of slechte dingen gebeuren, dan proberen we daar uiteraard van te leren. Maar we gaan niet noodzakelijk hetzelfde beslissen.

