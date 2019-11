1B-topper tussen OH Leuven en Union stopgezet nadat stadionverlichting uitvalt, dreigt forfaitnederlaag voor OHL? AB

01 november 2019

22u03 20 Proximus League En plots was het donker aan Den Dreef. Het 1B-duel tussen OH Leuven en Union, een belangrijke wedstrijd in de strijd om de eerste periode, is stopgezet omdat de stadionlichten maar bleven uitvallen. Een forfaitnederlaag dreigt voor OH Leuven.

Iets meer dan vijftig minuten was er gespeeld aan Den Dreef toen de stadionverlichting het voor een eerste keer plots liet afweten. De match werd stilgelegd bij een 0-0-tussenstand. Een lokale stroompanne was de boosdoener. Of die in het stadion zelf plaatsvond, is niet duidelijk. Na een kort oponthoud kon er weer gevoetbald worden, maar amper enkele minuten later was het weer van dat. Nadat de wedstrijd vier (!) keer werd stilgelegd, werd de match stopgezet door scheidsrechter Vermeire.

“Dit heb ik nog niet meegemaakt”, aldus Karel Geraerts, assistent-trainer bij Union. “Dit is heel vervelend. Zeker in zo een belangrijk duel in de strijd om de eerste periode.” OH Leuven staat op twee speeldagen van het einde aan de leiding in 1B. Union heeft drie punten achterstand op OHL en moést deze wedstrijd winnen als het nog aanspraak wilt maken op de eerste periodetitel.

Wat er nu precies gebeurt met de uitslag van het duel, is nog niet duidelijk. Een commissie zal moeten oordelen welke stappen er nu moeten genomen worden. Als de stroompanne de fout van OH Leuven blijkt te zijn, dreigt een forfaitnederlaag voor de leider in 1B.