1B start sowieso zonder Virton, “maar we behouden vertrouwen dat we alsnog opgenomen worden” Redactie

14 augustus 2020

11u35 0 Belgisch voetbal De competitie in 1B zal volgende week sowieso zonder Excelsior Virton van start gaan. De club uit de Gaume verdedigde gisteren voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel zijn claim om mee opgenomen te worden in 1B, maar gezien de complexiteit van het dossier zal er begin september pas een uitspraak zijn. "We behouden het vertrouwen dat we alsnog opgenomen worden in 1B", reageert advocaat Martin Hissel van Virton.

Virton, dat zowel bij de Licentiecommissie als twee keer bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) naast een proflicentie greep, startte verschillende procedures op om toch maar in 1B uit te kunnen komen volgend seizoen. In afwachting van nog een aantal vonnissen, over bijvoorbeeld een schadeclaim van 15 miljoen, vroeg de Luxemburgse club om de start van 1B op te schorten. Dat zal niet gebeuren, want de Brusselse rechter in kort geding heeft wat meer tijd nodig om zich in te werken in het complexe dossier.

Zelfs al zal de competitie in 1B al twee speeldagen bezig zijn, hoopt Virton alsnog opgenomen te worden in de plaats van de Brugse U23. "We zijn vrij overtuigd van onze zaak en hebben er vertrouwen in. De kern van de zaak is: was het licentiedossier van Virton in orde? Wij denken dat we in essentie voldeden aan de voorwaarden. Er zijn nieuwe elementen aan het licht gekomen, zijnde het gelijk van Waasland-Beveren bij de kortgedingrechter in Dendermonde. De Waaslanders hadden van bij het begin gelijk, maar verschillende procedures waren nodig om de Belgische voetbalbobo's wakker te schudden. Virton trekt zich aan dat voorbeeld op", zegt meester Hissel.

RSZ-bijdragen

Virton voel zich gesterkt door de auditeur van de Belgische Mededingingsautoriteit en haalde uit de beoordeling 'prima facie' van het Mededingingscollege ook een element dat de eigen zaak zou kunnen dienen. Volgens de club mag de voetbalbond in de beoordeling van de continuïteit geen sponsorcontracten buiten beschouwing laten als ze afkomstig zijn van 'verbonden entiteiten'. In het geval van Virton gaat het om het bedrijf Leopard, dat in de portefeuille zit van clubeigenaar Flavio Becca. De BMA zou volgens de club die stelling bevestigd hebben.

Daarnaast kampte Virton ook met achterstallige belastingen en RSZ-bijdragen, maar stelde de BMA dat het buiten proportie zou zijn om een club enkel daarvoor uit te sluiten van profvoetbal. Toch nam de BMA geen voorlopige maatregel. Die beslissing vecht Virton aan bij het Hof van Beroep in Brussel.