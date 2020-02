1B-soap blijft duren: replay Virton-Beerschot gaat maandag niet door KDC/GVS

28 februari 2020

17u45 8 Proximus League De 1B-soap gaat onverhinderd voort. Op straffe van dwangsommen is de replay tussen Virton en Beerschot, door de kalendermanager van de Pro League voorzien op 2 maart, geannuleerd. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Aarlen beslist in kort geding, aangespannen door Virton en Westerlo. Ook de nietigverklaring van de partij in kwestie is voorlopig geannuleerd, tot alle beroepsprocedures uitgeput zijn.

Woensdag klasseerde het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) het beroep van Virton en Westerlo tegen de nietigverklaring van Virton-Beerschot. Na een scheidsrechterlijke fout won Virton met 1-0, Beerschot eiste een replay en kreeg gelijk. Alleen wordt dat duel niet op maandag 2 maart afgewerkt, laat Virton nu via Facebook weten. De rechtbank van eerste aanleg in Luxemburg oordeelde dat de match niet mag herspeeld worden vooraleer de evocatiecommissie van de KBVB zich over de kwestie heeft gebogen. Maar aangezien er pas op 6 maart een uitspraak is voorzien, dreigt dat nu ook gevolgen te hebben voor de promotiefinales in 1B. Als er vanavond op het veld geen beslissing valt omtrent de tweede periodetitel kan de heenmatch van de finales onmogelijk op 8 maart plaats vinden. Ook de timing van Play-off 2, die aansluit op de finales, komt zo eventueel in het gedrang.

Het relaas van de soap

Vorige week werd Virton-Beerschot (1-0) van de 23ste speeldag in 1B nietig verklaard. De beslissing van scheidsrechter Denil om de winnende treffer goed te keuren, was een inbreuk op de spelregels, oordeelde de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond (KBVB). Kalendermanager Nils Van Brantegem besliste de replay op maandag 2 maart, na de laatste speeldag in de tweede periode, te laten plaatsvinden. Virton en Westerlo kondigden daarop een procedure aan bij het BAS. Beide clubs hoopten voor deze middag uitsluitsel te hebben, maar dat orgaan verklaarde zich onbevoegd. Niet alle procedures binnen de gelederen van de voetbalbond waren immers uitgeput. Een vrijwillige arbitrage kon wel, maar daarvoor gaven de KBVB, de Pro League en Beerschot geen akkoord.

Daarop spanden Westerlo en Virton tegen de KBVB een kortgedingprocedure aan in Aarlen, en ze haalden hun gram. Een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg schort zowel de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep als de kalendermanager op. Tot er een finale uitspraak is van de Evocatiecommissie van de KBVB en eventueel ook nog het BAS, wordt de nietigverklaring opgeschort en mag de replay niet afgewerkt worden.

“Prematuur”

Volgens de Luxemburgse rechtbank was de beslissing om de replay op 2 maart te plannen “prematuur”, omdat nog niet alle rechtsmiddelen uitgeput waren. Virton en Westerlo moeten “zoals voorzien in het bondsreglement” de kans krijgen om verhaal te halen. De voorzitter van de rechtbank in Aarlen nam in de beschikking dwangsommen tot 140.000 euro op. In een persbericht laat Virton weten “verheugd te zijn” met de beslissing. “Daardoor hangt het slot van de competitie niet af van een replay, die de sportieve integriteit van 1B zwaar zou aantasten.”

“Virton en Westerlo zagen geen andere optie dan samen de burgerlijke rechtbank te vatten”, klinkt het dan weer bij Westerlo. “Westerlo betreurt opnieuw de juridische escalatie waartoe zij door andere partijen wordt gedwongen. De club zal, in het belang van de sereniteit, niet verder communiceren over deze zaak en focust zich nu volledig op het cruciale duel van vrijdagavond.”

Westerlo en Beerschot delen de leidersplaats voor aanvang van de slotmatch in de tweede periode in 1B. De Kemphanen, die één partij meer wonnen, zakken af naar Union. Beerschot speelt op verplaatsing bij rode lantaarn Lokeren, maar heeft dus mogelijk nog een replay in Virton te goed.

Meer over Virton

sport

sportdiscipline

voetbal

Westerlo

Beerschot

sportevenement

KBVB