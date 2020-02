1B-soap blijft duren: replay Virton-Beerschot gaat maandag niet door KDC/GVS

28 februari 2020

17u45 0 Proximus League De 1B-soap gaat onverhinderd voort. De rechtbank van eerste aanleg in Luxemburg heeft Virton en Westerlo gelijk gegeven, zo staat te lezen op de Facebook-pagina van Virton. Dat betekent dat de replay tegen Beerschot, die gepland stond op maandag 2 maart, dan toch niet doorgaat.

Woensdag klasseerde het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) het beroep van Virton en Westerlo tegen de nietigverklaring van Virton-Beerschot. Na een scheidsrechterlijke fout won Virton met 1-0, Beerschot eiste een replay en kreeg gelijk. Alleen wordt dat duel niet op maandag 2 maart afgewerkt, laat Virton nu via Facebook weten. De rechtbank van eerste aanleg in Luxemburg oordeelde dat de match niet mag herspeeld worden vooraleer de evocatiecommissie van de KBVB zich over de kwestie heeft gebogen. Maar aangezien er pas op 6 maart een uitspraak is voorzien, dreigt dat nu ook gevolgen te hebben voor de promotiefinales in 1B. Als er vanavond op het veld geen beslissing valt omtrent de tweede periodetitel kan de heenmatch van de finales onmogelijk op 8 maart plaats vinden. Ook de timing van Play-off 2, die aansluit op de finales, komt zo eventueel in het gedrang.

