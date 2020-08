1B. Seraing zet dubbele achterstand tegen Deinze om in zege - Lierse Kempenzonen vloert RWDM Redactie

30 augustus 2020



Union en Westerlo komen niet tot scoren

De topper tussen Union en Westerlo (0-0) leverde niet het verhoopte spektakel op. Beide ploegen hadden het moeilijk om op een drassige grasmat kansen bij elkaar te voetballen. Verder dan een poging van François voor Union en twee gevaarlijke voorzetten vanaf links voor Westerlo kwam het niet in de eerste helft.

Na de pauze was het Union dat het balbezit opeiste. Het scoorde een kwartier voor affluiten ook via invaller Vanzeir, maar dat doelpunt werd afgekeurd omdat de bal in de voorafgaande actie over de achterlijn ging. Westerlo kwam niet tot voetballen. De bezoekers stapelden de gele kaart op. Ghandri liep in het slot zelfs nog tegen een tweede gele kaart aan. (DCO)

Union: Moris, Nielsen, Mehlem, Undan, Fixelles (72’ Teuma), Burgess, François, Vega (84’ Van der Heyden), Sigurdarson (65’ Vanzeir), Kandouss en Lapoussin.

Westerlo: Özer, Biset, Antunes, Van Eenoo, Remmer, Mabea, Keita (73’ Ephestion), Soumah, Alici (59’ Ghoho), Vetokele (79’ Abrahams) en Ghandi.

Geel: 33’ Undav, 38’ Vetokele, 59’ Antunes, 77’ Gboho, 81’ Ghandri, 87’ Biset.

Rood: 87’ Ghandri (tweemaal geel).

Scheidsrechter: Frederik Geldhof

Lierse Kempenzonen neemt goede start in 1B na 4-2-winst tegen RWDM

Lierse Kempenzonen heeft zijn start in 1B niet gemist. De Pallieters klopten vanavond RWDM met 4-2 en totaliseren zo een knappe vier op zes. Nieuwkomer Petrov had een voet in drie van de Lierse goals.

RWDM zorgde voor de eerste dreiging via Terki en Yagan, maar keeper Brughmans en de paal stonden in de weg. Op het kwartier gingen de bezoekers achteraan aan het klungelen: na balverlies van Le Joncour haakte Libert Petrov in de zestien. Allach zette de penalty feilloos om. Wat later verdubbelde Straetman de score.

De thuisploeg leek op rozen te zitten, maar dat was buiten Ivan Yagan gerekend. Met een goed schot en een rake kopstoot hing de ex-speler van Lierse de bordjes in evenwicht. RWDM leek vervolgens door te gaan duwen, maar uiteindelijk was het toch Lierse dat met de volle buit ging lopen. Invaller Samyn maakte er bij zijn eerste baltoets 3-2 van en Gilis maakte het helemaal af. Telkens was Petrov aangever. (KDC)

Lierse: Brughmans, Van Genechten, Van der Veken, Santermans, Cauwenbergh, Janssen, Bitsindou, Straetman (66’ Samyn), Gilis (88’ Osei-Berkoe), Allach (90’ Smolders), Petrov.

RWDM: Sadin, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Boujouh (81’ Lavie), Rommens, Dequevy (67’ Nzuzi), Terki, Nangis (72’ Walbrecq), Bangoura, Yagan.

Doelpunten: 16’ Allach (1-0, strafschop), 27’ Straetman (2-0), 36’ en 57’ Yagan (2-1 en 2-2), 67’ Samyn (3-2), 85’ Gilis (4-2).

Geel: Bitsindou, Petrov, Gilis, Osei-Berkoe.

Seraing zet dubbele achterstand tegen Deinze om in zege

Seraing blijft na speeldag 2 in 1B met het maximum van de punten op kop. Nochtans ging Deinze met een dubbele voorsprong rusten. Toch pakte de thuisploeg nog de drie punten: 3-2.

In de eerste helft was het balbezit voor de thuisploeg, maar het gevaar kwam van de bezoekers. Dietsch hield op het halfuur Staelens van de openingsgoal. De daaropvolgende corner werd door centrale verdediger Blondelle met de dij afgewerkt. De volgende mogelijkheid was opnieuw raak. Challouk vond Mertens die zijn eerste van het seizoen aantekende. Enkele seconden later kopte Gueye aan de overkant op de lat. Vier minuten na de rust bracht de Senegalees Seraing opnieuw in de match. Amper vier minuten later hingen de bordjes in evenwicht. Mikautadze stifte de bal over Vandenberghe. De partij verwaterde en flakkerde pas in het slot weer op. Linksachter Kilota bezorgde Seraing in de toegevoegde tijd zes op zes. (FHN)

Seraing: Dietsch, Swers, Faye, Boulenger, Kilota, Cascio (46’ Jallow), Sabaouni, Lahssaini, Bernier, Gueye (69’ N’Diaye), Mikautadze (95’ Pierrot).

Deinze: Vandenberghe, De Looze, De Greef, Blondelle, Vansteenkiste, Le Postollec (84’ Vargas), Lecomte (67’ Van Walle), Challouk, Staelens (71’ Schils), Dansoko, Mertens.

Doelpunten: 31’ Blondelle (0-1), 40’ Mertens (0-2), 50’ Gueye (1-2), 54’ Mikautadze (2-2), 93’ Kilota (3-2).

Geel: De Looze, Swers, Jallow.

Ref: De Cuyper.

