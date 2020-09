1B. RWDM klopt Union in eerste 'zwanzederby' in 35 jaar NFA

26 september 2020

23u57 0 1B Union liep een blauwtje bij stadgenoot RWDM, dat na drie nederlagen nog eens kon winnen. Daardoor nadert Molenbeek tot op twee punten van de leider, die voor het eerst onderuit ging.

De thuisploeg moest in de eerste helft de wet van de sterkste ondergaan. Behalve meer balbezit had Union ook veruit de meeste kansen via onder anderen Sugardson en Nielsen. Halfweg kon Burgess na een stilstaande fase scoren, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd wegens een voorafgaande duwfout. De enige keer dat doelman Moris moest uitpakken, was op een schot van Libert precies op halfuur.

RWDM kwam met een andere gedaante uit de kleedkamer, maar kwam met een licht toegekende penalty, omgezet door Yagan, op voorsprong. En met een prachtige volley van Mpati na hoekschop Rommens werd het zowaar 2-0. Invaller Labeau bracht nog even hoop met de aansluitingstreffer, maar invaller Electeur nam alle twijfels weg.

RWDM: Sadin; Libert, Ruyssen, Le Joncour, Mpati; Rommens; Terki, Claes; Yagan (79' Electeur), Nzuzi (67' Senakuku), Nangis (89' Lavie)

Union: Moris, Mehlem, Burgess, Kandouss, Van der Heyden, Nielsen, Fixelles (74' Lynen), Teuma; Vanzeir (54 Lapoussin), Undav, Sigurdarson (64' Labeau)

Doelpunten: 48' Yagan (1-0, pen.) 69' Mpati (2-0), 77' Labeau (2-1), 83' Electeur (3-1)

Geel: Mpati, Libert, Claes, Teuma, Nangis, Lynen

Scheidsrechter: Wim Smet

Publiek: 1.400