1B met zeven clubs, Lierse Kempenzonen opgevist uit eerste nationale: "Nederigheid is op zijn plaats"

31 juli 2020

16u58 10 Belgisch voetbal De volgende twee seizoenen spelen er slechts zeven ploegen in 1B. Dat heeft de Algemene Vergadering van de Pro League beslist. Lierse Kempenzonen, dat als enige overgebleven amateurclub over een proflicentie beschikt, wordt voor het seizoen 2020-2021 opgevist. Elke week zal er een club 'bye' zijn.

De Algemene Vergadering van de Pro League zette vandaag in Diegem het licht op groen voor een Jupiler Pro League met achttien ploegen, inclusief Waasland-Beveren, Beerschot en OH Leuven. In 1B blijft men over met zes teams (Westerlo, Union, Lommel, Deinze, Seraing en RWDM), maar ook Lierse Kempenzonen beschikt over een proflicentie. Om tot een competitie van 7 ploegen te komen, wordt de fusieploeg opgevist. Dat betekent ook dat er elke speeldag een ploeg niet in actie komt. Vanaf het seizoen 2022-2023 bestaat 1B opnieuw uit acht ploegen.

De promotie voor Lierse Kempenzonen is een half mirakel, want de club vocht lang voor het behoud en stond slechts dertiende in eerste nationale. De Kempense fusieclub bracht twee jaar geleden het failliete SK Lierse en Oosterzonen samen.

Niet de mooiste manier

“We moeten nederig blijven, maar alles in acht genomen vind ik wel dat Lierse bij de profs thuishoort”, reageert voorzitter Luc Van Thillo aan onze redactie. Op extrasportieve gronden en gediend door de omstandigheden mag Lierse naar 1B. Voorzitter Luc Van Thillo - die in 2018 mee aan de wieg stond van de doorstart - beseft dat het niet de mooiste manier is om te promoveren, maar is desondanks erg tevreden.

“Nederigheid is op zijn plaats, want we hebben dit niet afgedwongen met sportieve prestaties. Tegelijk hebben onze mensen wel keihard gewerkt aan een licentiedossier voor 1B, omdat we maanden geleden al voelden dat er misschien weleens een appel uit de kast zou kunnen vallen. Het is mooi dat dit harde werk nu wordt beloond. En eerlijk gezegd vind ik dat een ploeg als Lierse in het profvoetbal thuishoort. Qua traditie en structuur zitten wij goed. We hebben een goede accommodatie, trouwe supporters en mooie sponsors. Dat geeft alvast een stevige basis.”

Over het puur sportieve luik bestaan bij de buitenwereld anderzijds veel twijfels. “Dat begrijp ik, maar we hebben geleerd uit het voorbije seizoen”, countert Luc Van Thillo. “Met Tom Van Imschoot haalden we een nieuwe trainer in huis en we vervingen bijna onze hele spelerskern. Verschillende nieuwkomers hebben ervaring in 1B, dus ik denk dat we behoorlijk gewapend zijn om de stap te zetten. Al kijken we nog uit naar bijkomende versterking. Nu we zekerheid hebben omtrent de promotie, kunnen er misschien een paar dossiers in een stroomversnelling komen.”

Op de iets langere termijn willen we graag jongens lanceren uit onze eigen opleiding. Voor onze jeugdwerking is deze promotie een zegen Voorzitter Luc Van Thillo

Ook in 1B wil Lierse Kempenzonen – dat overigens al twee jaar met een profkern werkt – het vooral doen met Belgische spelers. “Dat is onze filosofie en daar stappen we niet van af. Al zeg ik niet per definitie ‘neen’ tegen een buitenlandse speler. Maar de bedoeling is wel dat Nederlands de voertaal blijft op training”, benadrukt Luc Van Thillo. “Op de iets langere termijn willen we ook heel graag jongens lanceren uit onze eigen opleiding. Voor onze jeugdwerking is deze promotie trouwens een zegen. Als 1B-club heb je meer uitstraling en dat maakt het makkelijker om talenten te halen en te houden.”

