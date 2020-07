1B met zeven clubs, Lierse Kempenzonen opgevist na dertiende plek in amateurreeks Redactie

31 juli 2020

16u08 2 Belgisch voetbal De volgende twee seizoenen spelen er slechts zeven ploegen in 1B. Dat heeft de Algemene Vergadering van de Pro League beslist. Lierse Kempenzonen, dat als enige overgebleven amateurclub over een proflicentie beschikt, wordt voor het seizoen 2020-2021 opgevist. Elke week zal er een club 'bye' zijn.

De Algemene Vergadering van de Pro League zette vandaag in Diegem het licht op groen voor een Jupiler Pro League met achttien ploegen, inclusief Waasland-Beveren, Beerschot en OH Leuven. In 1B blijft men over met zes teams (Westerlo, Union, Lommel, Deinze, Seraing en RWDM), maar ook Lierse Kempenzonen beschikt over een proflicentie. Om tot een competitie van 7 ploegen te komen, wordt de fusieploeg opgevist. Dat betekent ook dat er elke speeldag een ploeg niet in actie komt. Vanaf het seizoen 2022-2023 bestaat 1B opnieuw uit acht ploegen.

De promotie voor Lierse Kempenzonen is een half mirakel, want de club vocht lang voor het behoud en stond slechts dertiende in de eerste nationale. De Kempense fusieclub bracht twee jaar geleden het failliete SK Lierse en Oosterzonen samen.

Lees ook:

Van het faillissement naar 1A: de heropleving van Beerschot in 13 stappen (+)