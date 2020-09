1B. Lommel raapt volle buit op bezoek bij RWDM Redactie

18 september 2020

22u16 0 Belgisch voetbal Lommel heeft op de vierde speeldag in 1B de drie punten veroverd op bezoek bij RWDM. De wedstrijd in het Edmond Machtensstadion in eindigde op 0-1.

Beide teams hielden elkaar de eerste periode in de tang. Ook na de koffie bleven goals uit, tot Anass Zaroury (64.) toesloeg voor Lommel. De aanvaller trapte de bal voorbij de grabbelende RWDM-doelman Sadin tegen het net. De Brusselaars reageerden op corner maar kregen de bal niet binnen, ook omdat een Lommel-speler letterlijk er zijn hand tussenstak. Het slotoffensief van de thuisploeg leverde evenmin de gelijkmaker op.

Union en Seraing kijken elkaar morgen (20u45) in het Dudenpark in de ogen. Zondag (16u) treft Lierse in eigen stadion Club NXT, de beloftenploeg van Club Brugge.

Het competitieduel van zondagavond (20u) tussen Westerlo en Deinze gaat niet door. Meerdere spelers uit de A-kern van Westerlo blijken immers besmet met het coronavirus. Daarom diende de club op basis van het covid-19 protocol en het bondsreglement een aanvraag tot uitstel in, wat door de kalendermanager werd aanvaard. De match wordt op woensdag 30 september ingehaald.

In de stand komt Lommel voorlopig aan kop met zeven punten, voor Seraing (6 ptn). Union en Westerlo (elk 5 ptn) volgen, Lierse (4 ptn) is vijfde. RWDM en Deize tellen drie punten, Club NXT (2 ptn) sluit de rangen.

RWDM: Sadin; Libert (77' Bangoura), Ruyssen, Le Joncour, Mpati; Rommens, Terki; Yagan (67' Lavie), Claes, Nangis; Nzuzi

Lommel: Svedkauskas, Hendrickx, Lemoine, Neven, Kis (87' Wuytens); Verschueren, Cejas (82' Troonbeeckx), Kadiri, Henkens, Zaroury (66' Aabbou), Ugalde

Doelpunt: 64' Zaroury