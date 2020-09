1B. Lierse Kempenzonen loopt tegen zware thuisnederlaag aan, Seraing wordt leider KDC

27 september 2020

21u59 0 1B Lierse Kempenzonen is tegen de eerste thuisnederlaag van het seizoen aangelopen. Op het Lisp kwam die andere promovendus Seraing met duidelijke 2-5-cijfers winnen. Reekstopschutter Mikautadze was opnieuw goed voor drie doelpunten. Seraing wordt nu leider in de stand.

Lierse moest het stellen zonder spelmaker Jo Gilis. Die liep tijdens de zaterdagtraining een barstje op in de voet en is drie tot vijf weken out. Hoewel Gilis’ afwezigheid onmiskenbaar een aderlating is, zorgden de Pallieters toch voor de eerste dreiging. Twee keer was het ‘net niet’ voor Petrov. Bij het eerste gevaar van Seraing was het wél meteen raak. 1B-topschutter Mikautadze zorgde met zijn zevende treffer van het seizoen voor de 0-1. Op slag van rust verdubbelde Al Badaoui zelfs de score. Veel meer creëerden de bezoekers niet, maar ze waren erg efficiënt.

Kort voor het uur kreeg Lierse opnieuw wat hoop. Allach miste eerst van op de stip, maar Van Landschoot trapte de rebound binnen: 1-2. Aan de overkant kwam Mikautadze drie keer dicht bij een doelpunt. Het bleek slechts uitstel van executie, want in de slotfase diepten Boulenger (na een corner) en alweer Mikautadze (na een vrije trap) Seraings voorsprong uit. De 2-4 van Petrov en 2-5 van Mikautadze nadien waren enkel nog goed voor de statistieken.

Lierse Kempenzonen: Brughmans, Van Genechten (74’ Troonbeeckx), Van der Veken, Santermans, Cauwenberg, Bitsindou, Van Landschoot, Samyn, Straetman (81’ Osei-Berkoe), Allach (87’ Ben Hammou), Petrov.

Seraing: Dietsch, Swers (90+1’ D’Onofrio), Nadrani, Boulenger, Kilota, Cascio, Pierrot, Sabaouni, Jallow (38’ Al Badaoui), Mikautadze, Bernier (85’ Godart).

Doelpunten: 26’ Mikautadze (0-1), 45+1’ Al Badaoui (0-2), 59’ Van Landschoot (1-2), 73’ Boulenger (1-3), 76’ Mikautadze (1-4), 82 Petrov (2-4), 89’ Mikautadze (2-5).