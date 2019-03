1B-kenner Bob Peeters kiest ideale elf uit kernen titelfinalisten Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen Kristof De Cnodder

08 maart 2019

09u21 0 Belgisch Voetbal Stel je ideale elftal samen uit de kernen van titelfinalisten KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk: die opdracht gaven we Westerlo-trainer en 1B-kenner Bob Peeters mee. Hoewel Peeters meer Mechelaars dan Beerschotters selecteerde, wil hij KV niet automatisch de grote favoriet noemen.

Doelman: Verrips

“Direct een moeilijke keuze”, zegt Bob Peeters. “Bij Beerschot begon Mike Vanhamel wat twijfelend aan het seizoen, maar nadien werd hij heel standvastig. Tegelijk keepte ook Michael Verrips sterk. Omdat Verrips de meeste clean sheets heeft van de reeks (twaalf, red.) kies ik voor de Mechelse keeper.”

Rechtsback: Van Cleemput/Dom

“Normaal zou ik hier altijd Jules Van Cleemput zetten. Die jongen was dit seizoen een openbaring. Toen hij geblesseerd uitviel, begon het bij Mechelen ook net iets minder te lopen. Bij afwezigheid van Van Cleemput - hij zal nog niet fit zijn voor de finales - ga ik voor Joren Dom van Beerschot.”

Centrale verdedigers rechts: Swinkels

“Hier bestaat volgens mij geen discussie over. Arjan Swinkels is bij KV Mechelen met al zijn ervaring aan een fenomenale campagne bezig. Hij voetbalt als het kan en trapt de bal in de tribune als het nodig is. Aanvallers hebben bij hem het gevoel dat er niks te rapen valt.”

Centrale verdediger links: Van den Bergh

“Ook hier is de keuze duidelijk. Bij Beerschot is Jan Van den Bergh gewoon een uitstekende verdediger. Het is niet voor niks dat AA Gent hem heeft vastgelegd voor volgend jaar. Van den Bergh heeft veel kwaliteiten: hij verdedigt scherp, is snel en gevaarlijk op stilstaande fases. Alleen moet hij misschien nog wat extra body kweken.”

Linksback: De Jonghe

“Een dilemma. Mechelaar Lucas Bijker is verdedigend iets beter dan Beerschotter Jimmy De Jonghe, die op zijn beurt dan weer meer offensieve impulsen kan geven. Als het kan, speel ik zelf het liefst aanvallend: De Jonghe dus. Bovendien is Bijker geschorst voor de heenwedstrijd.”

Verdedigende middenvelder: Maes

“Rob Schoofs van Mechelen is goed, maar dat kan ook van Beerschots Alexander Maes worden gezegd. Maes is een beetje een onderschatte speler. Hij heeft een interessant profiel, want kan zowel ballen recupereren als het spel op gang brengen. Op die manier zet hij de lijnen uit. Voor mij heeft hij zijn plaatsje in dit elftal.”

Verdedigende middenvelder: Van Damme

“Joachim Van Damme is één van de Mechelse sterkhouders. Van Damme is een aanjager, die bovendien ook nog eens voor het nodige gevaar kan zorgen door op het gepaste moment te infiltreren. Wat mij betreft een zekerheid in dit elftal.”

Aanvallende middenvelder: Engvall

“Ik vind Gustav Engvall op zijn positie de beste van de reeks. Hij zorgt voor een bepaalde onvoorspelbaarheid in het Mechelse aanvalsspel. Engvall lijdt weinig balverlies, is snel en hij is ook constant in beweging. Dat maakt het bijzonder moeilijk om hem af te stoppen. Engvall kan ook nog een rijtje hoger uit de voeten, als tweede spits. In feite is hij zelfs eerder een 9,5 dan een 10.”

Rechtsbuiten: Kaya

“Ik twijfel tussen Dante Vanzeir van Beerschot en Onur Kaya van Mechelen. Vanzeir is meer een valse 9. Uiteindelijk opteer ik toch maar voor het métier van Kaya. Als hij - vertrekkend van op rechts - tussen de lijnen kan beginnen zwerven, kan Kaya razend gevaarlijk uit de hoek komen. Verder is zijn traptechniek een grote troef bij stilstaande fases.”

Centrumspits: De Camargo

“Marius Noubissi van Beerschot doet het prima, maar in mijn ogen staat hij momenteel nog een trapje lager dan de Mechelse aanvalsleider Igor De Camargo. Ondanks zijn leeftijd bleek De Camargo van goudwaarde voor Malinwa. De Camargo is zo’n spits die maar twee ballen nodig heeft om twee goals te maken.”

Linksbuiten: Storm

“Links vooraan zet ik Nikola Storm, die knappe statistieken kan voorleggen. Storm lijkt bij Mechelen De Camargo perfect aan te voelen. Die tandem kan brokken maken.”

Conclusie

“Heb ik meer spelers van Mechelen dan van Beerschot gekozen? Toch wil dat niet zeggen dat KV dé uitgesproken favoriet is”, besluit Bob Peeters. “Een paar maanden geleden was dat wel zo, maar intussen heeft Beerschot het gat bijna dicht gefietst. Hoewel Mechelen in principe nog altijd een tikkeltje meer kwaliteit heeft, biedt dat in de finales geen enkele garantie. Beerschot heeft het mentale voordeel. Zij hebben altijd achtervolgd en hebben niets te verliezen. Mechelen heeft dan weer álles te verliezen. Zulke dingen kunnen straks meespelen. Ik durf dus echt niet zeggen op wie je het best je geld zet.”