1B-insiders geven hun kijk op Beerschot - Cercle Brugge: "Heksenketel op het Kiel" Tomas Taecke

02 maart 2018

08u00 1 Belgisch Voetbal Zondag is het D-day voor Beerschot-Wilrijk en Cercle Brugge. In de aanloop van de heenwedstrijd polsten wij de reeksgenoten van de Ratten en de ‘vereniging’ naar hun favoriet voor de finale.

Gert-Jan Martens (Union): “Heksenketel op het Kiel, maar Cercle meer individuele kwaliteit”

De verdediger van Union keek bij de laatste confrontaties tegen Cercle Brugge en Beerschot-Wilrijk geblesseerd toe, toch kent hij beide ploegen en 1B als zijn broekzak: “In het begin van het seizoen zou ik op Beerschot-Wilrijk getipt hebben. Ze hadden toen de beste ploeg. De laatste jaren zijn ze slim te werk gegaan. Het kader van de ploeg werd telkens behouden en aangevuld met gerichte versterkingen. Cercle heeft anderzijds meer individuele kwaliteit. Ook in de onderlinge duels had Beerschot-Wilrijk het knap lastig. Benieuwd hoe dit zal aflopen. Op ’t Kiel zal het zaterdag alvast een enorme heksenketel zijn en dat is voor hen een voordeel. Dat was ook zo bij Antwerp vorig seizoen. Cercle heeft dan weer het vertrouwen na een knappe reeks. Voor mij is het fiftyfifty. Ik geef beiden evenveel kans”.

Wouter Biebauw (KSV Roeselare): “Cercle is favoriet, Beerschot-Wilrijk moet thuisvoordeel uitbuiten”

Ervaringsdeskundige Wouter Biebauw verloor vorig seizoen met Roeselare de finale in 1B en weet als geen ander wat er de komende weken op het spel staat: “De druk is ontzettend groot. Beerschot-Wilrijk heeft een trainer (Marc Brys, red.) die belangrijke matchen weet te winnen, maar anderzijds is Cercle vol vertrouwen na de mooie resultaten. Op basis van de laatste maanden is Cercle favoriet, maar Beerschot-Wilrijk heeft ook een lepe ploeg. Het ligt al het ganse seizoen dicht bij elkaar en dat zal nu niet anders zijn. Vorig jaar was de finale al beslist na de heenmatch (3-1, red.). Het is aan Beerschot om nu dat thuisvoordeel meteen uit te buiten in de eerste wedstrijd. Ik hoorde dat het Kiel uitverkocht is. Dan moet de ploeg ook met het mes tussen de tanden aan de aftrap verschijnen en net als Antwerp vorig seizoen de finale meteen proberen te beslissen”.

Lukas Van Eenoo (Westerlo): “Cercle heeft meer talent en kwaliteit”

Net als Biebauw stond ook Lukas Van Eenoo vorig seizoen in het verliezende kamp. De ex-speler van Cercle Brugge heeft zijn gewezen werkgever het voordeel van de twijfel: “Het is moeilijk te zeggen wie favoriet is, want uiteindelijk kan er in die match veel gebeuren. Vorig jaar heb ik de finale meegemaakt en toen zag je toch dat de ploeg in vorm, Antwerp dus, een klein voordeel had. Cercle won de tweede periode, maar de laatste drie weken is het anderzijds niet meer zo goed. Voor mij is het fiftyfifty, al heeft Cercle puur op kwaliteit en talent de beste ploeg in de reeks. Als zij zaterdag de uitwedstrijd overleven, gaan ze terug naar 1A. Beerschot-Wilrijk zal het in de thuismatch moeten doen, al zal de druk zaterdag heel groot zijn”.

Ivan Yagan (Lierse): “Wie best verdedigt, wordt kampioen”

Ivan Yagan kwam vorig seizoen nog uit voor Cercle Brugge en sloot met Lierse de reguliere competitie af op het veld van Beerschot-Wilrijk. De aanvaller ziet niet echt een uitgesproken favoriet: “Met Lierse pakten we op de slotdag een punt op het Kiel. In die overbodige wedstrijd voelde je dat Beerschot-Wilrijk met de handrem op speelde. Het Beerschot dat je in de finales zal zien, gaat een totaal ander gelaat tonen. Zeker thuis, met dat fanatieke publiek achter zich, gaat de ploeg een ongelofelijke adrenalinestoot krijgen. Een favoriet aanduiden vind ik moeilijk. Doorheen het seizoen toonden de twee ploegen dat ze erg veel kwaliteit hebben. Vooraan hebben ze allebei voldoende spelers die het verschil kunnen maken, maar volgens mij ligt de sleutel voor de titel achteraan. Niet wie het best voetbalt zal het halen, wel wie het best verdedigt.”

Dimitri Daeseleire (OHL): “Flow van tweede periode voordeel voor Cercle”

Dimitri Daeseleire eindigde met OH Leuven in het totaalklassement netjes tussen Cercle Brugge en Beerschot-Wilrijk. De kapitein van OHL heeft Cercle een licht voordeel: “Het is zeker niet David tegen Goliath, maar ik zie toch een klein verschil. Ik geef Cercle 55 procent kans en Beerschot-Wilrijk 45. Als winnaar van de tweede periode zit Cercle in een iets betere flow. Vorig jaar heb ik met Antwerp gezien dat dit in de finale de doorslag kan geven. Bovendien kampt Beerschot met een paar blessures. Beerschot moet in de eerste match, voor eigen volk, het verschil proberen te maken. De hevige aanhang op het Kiel kan zeker zijn rol spelen. Met minder dan 2-0 kan Beerschot zondag niet echt tevreden zijn, want dan wordt de terugwedstrijd in Brugge een hele lastige opdracht. Onder Franky Vercauteren werd Cercle trouwens een moeilijk bespeelbare counterploeg.”

Marco Weymans (Tubeke): “Beerschot heeft meer ervaring”

Marco Weymans is de enige Vlaming in de kern van Tubeke. De Antwerpenaar ziet zijn ex-team Beerschot aan het langste eind trekken: “Volgens mij is Beerschot-Wilrijk licht favoriet en dat zeg ik niet alleen omdat ik sympathie heb voor mijn oude ploeg. In de competitie hadden wij het met Tubeke moeilijker tegen Cercle Brugge dan tegen Beerschot, maar in de finales spelen ook zaken als stressbestendigheid mee en daar is Beerschot in het voordeel. De club speelt al voor het vijfde jaar op rij voor de titel en verschillende spelers uit de huidige kern weten dus wat titelstress is. Over het algemeen heeft Cercle ook een jongere en dus minder ervaren ploeg. De kans dat ze bezwijken onder de druk is groter. Zeker die openingsmatch, in een bomvol Olympisch Stadion, wordt voor Cercle een grote test. Mijn pronostiek is dat Beerschot met twee goals verschil wint en dan in Brugge op de counter gaat toeslaan.”

