1B. Deinze pakt eerste driepunter, Mertens scoort enige treffer tegen RWDM Hans Fruyt

12 september 2020

23u15 0

Eerste driepunter van Deinze in 1B. Een doelpunt van Mertens net voor het halfuur volstond om weg te glippen van de laatste plaats. De studieronde duurde lang. Het was wachten tot minuut 24 op het eerste doelgevaar. Een vrijschop van Terki sloeg tegen de buitenkant van de paal. Vier minuten later was het aan de overzijde wel raak. Vansteenkiste brak uit, bediende Staelens die Mertens vond. De diepe spits scoorde in twee tijden. De thuisploeg met voorsprong de rust in.

Met de inbreng van Nzuzi aan de rust en Claes op het uur duwde RWDM Deinze achteruit. Nangis knalde van buiten de rechthoek nipt over. Op een poging van Nzuzi had doelman Dutoit een knappe reflex in huis. De Brusselaars bleven de druk aanhouden, maar kwamen niet tot uitgespeelde kansen. De thuisploeg kwam evenmin tot scherpe counters.

Deinze: Dutoit, De Looze, De Schutter, Blondelle, Vansteenkiste, Le Postollec, Lecomte, Challouk (69’ Dansoko), Van Walle (89’ De Belder), Staelens (67’ Schils), Mertens.

RWDM: Sadin, Libert, Ruyssen, Le Joncour, Mpati, Rommens, Terki, Nangis, Dequevy (70’ Lavie), Yagan (60’ Claes), Bangoura (46’ Nzuzi).

Doelpunt: 28’ Mertens (1-0).

Geel: Blondelle, Mpati, Le Joncour