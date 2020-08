1B. Deinze opent Proximus League zonder Vargas en Neto FHN

20 augustus 2020

14u55 0 1B Bij SK Deinze zal in de thuismatch tegen Union, vrijdagavond (19 uur) de openingswedstrijd van de Proximus League (1B), nog geen spoor zijn van de nieuwkomers Ronald Vargas, Renato Neto en Dylan De Belder.

“Vargas en Neto komen uit een andere bubbel, worden meermaals getest op Covid-19 en moeten volgens het protocol van de Pro League negen dagen apart trainen”, verduidelijkt trainer David Gevaert. “Zij zullen ten vroegste zaterdag, daags na de openingsmatch, bij de groep aansluiten. Bovendien hebben beiden nog een grote achterstand.”

Ook De Belder, deze week transfervrij overgenomen van Cercle Brugge, blijft nog in de wachtkamer en zal ook de partij van vrijdag 28 augustus bij Seraing missen. Coach Gevaert kan geen beroep doen op Mehdi Tarfi. De Brusselaar onderging tijdens de voorbereiding een enkeloperatie en werkt aan zijn terugkeer. Centrale verdediger Arnaud De Greef is wel inzetbaar. Hij pakte in de oefenmatchen tegen Lierse Kempenzonen en Moeskroen minuten. Viktor Boone, eveneens centrale verdediger, is door een knieletsel hoogst onzeker.

Topschutter Lennart Mertens tekent nieuw en beter contract

Lennart Mertens, met 28 goals vorig seizoen de onbetwiste topschutter in eerste amateurklasse, verlengt net voor de start van de competitie zijn contract bij SK Deinze met drie seizoenen en een optie op een vierde. De 28-jarige diepe spits lag nog tot juni 2021 onder contract bij de oranjehemden, maar tekende een verbeterde overeenkomst. Deinze vreesde hem alsnog te verliezen.

“Na de oefenmatchen die we tegen Cercle Brugge en KV Kortrijk speelden, staken beide ploegen hun interesse in Mertens niet onder stoelen of banken”, beweert Deinze-trainer David Gevaert.

Vandaar dat de razend ambitieuze clubvoorzitter Denijs Van De Weghe kort op de bal speelde. Hij bood Mertens een betere overeenkomst aan. Thuis tegen Union begint de centrumspits vrijdagavond aan zijn vijfde seizoen bij Deinze. (FHN)

