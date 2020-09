1B. Club-doelman scoort ei zo na opnieuw, maar Lierse Kempenzonen houdt punten thuis KDC

20 september 2020

18u04 0 Belgisch voetbal In 1B heeft Lierse Kempenzonen met 2-1 gewonnen van Club Brugge B. De Pallieters klimmen zo op naar een gedeelde tweede plaats.

Lierse was voor de rust de betere ploeg, maar desondanks gingen we rusten bij een 1-1-stand. Nadat Gilis de score had geopend, kon Baeten even later tegenprikken. Bij de thuisploeg claimde men een voorafgaande fout op Gilis, maar ref Pirard gaf geen krimp. Verder stond bezoekend keeper Lammens een paar keer goed op te letten.

Na de rust maakte Lierse dan toch het verschil. Invaller Samyn bereikte met een voorzetschot Gilis. Die legde af voor Allach en deze laatste knalde van dichtbij de 2-1 binnen. In blessuretijd moest Gilis bij een corner nog een poging van de mee opgerukte Lammens van de lijn vegen, maar uiteindelijk hield geel-zwart dus de drie punten thuis. Vorig jaar was Lammens in de slotseconden van de Youth Leaguewedstrijd tegen Real Madrid de grote held toen hij de bal binnenbuffelde en blauw-zwart zo aan de volgende ronde hielp.

Lierse Kempenzonen: Brughmans, Van Genechten (79’ El Ansri), Van der Veken, Santermans, Cauwenberg, Bitsindou, Van Landschoot, Straetman (68’ Samyn), Gilis (90+3’ Janssen), Allach, Petrov.

Club Brugge: Lammens, Van der Brempt (46’ Sagna), Fuakala, Hautekiet, Ochieng, Engels, Blomme, Van der Brempt, Asoma, Aelterman (79’ Ansu), Baeten.

Doelpunten: 16’ Gilis (1-0), 30’ Baeten (1-1), 70’ Allach (2-1).

