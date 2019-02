16 mensen verhoord in fraudedossier Belgisch voetbal na verklaringen Veljkovic, Maes bracht nacht in cel door ODBS

20 februari 2019

17u32

Bron: VRT 0

‘Operatie Propere Handen’ zit opnieuw in stroomversnelling. Gisteren en vandaag zijn er 16 mensen verhoord, meer bepaald in het onderzoek naar fraude en zwart geld in het Belgische voetbal. Dat schrijft VRT. Onder de verhoorden bevond zich gewezen trainer Peter Maes en zijn vriendin. Maes bracht de nacht door in de cel en is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Maes bracht eind oktober al twee nachten door in een politiecel. Of hij ook geld verdiende bij de transfers van spelers, is niet geweten. Maes blijft officieel in verdenking gesteld van witwaspraktijken en corruptie.

De verhoren zijn het resultaat van de verklaring van spijtoptant Dejan Veljkovic. Alle verhoorden zouden banden hebben met Maes, Veljkovic, of met de ex-clubs van Maes: Lokeren en Genk. Clubs die mogelijk betrokken zijn bij een zwartgeldcircuit in het Belgische voetbal.