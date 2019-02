16 mensen verhoord in fraudedossier Belgisch voetbal na verklaringen Veljkovic, Maes bracht nacht in cel door ODBS

20 februari 2019

17u32 12 Belgisch Voetbal ‘Operatie Propere Handen’ zit opnieuw in stroomversnelling. Gisteren en vandaag zijn er 16 mensen verhoord, meer bepaald in het onderzoek naar fraude en zwart geld in het Belgische voetbal. Dat meldt het Federaal Parket.

Onder de verhoorden bevond zich gewezen trainer Peter Maes en zijn vriendin. Maes bracht de nacht door in de cel en is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Maes bracht eind oktober al twee nachten door in een politiecel. Of hij ook geld verdiende bij de transfers van spelers, is niet geweten. Maes blijft officieel in verdenking gesteld van witwaspraktijken en corruptie.

De verhoren zijn het resultaat van de verklaring van spijtoptant Dejan Veljkovic. Alle verhoorden zouden banden hebben met Maes, Veljkovic, of met de ex-clubs van Maes: Lokeren en Genk. Clubs die mogelijk betrokken zijn bij een zwartgeldcircuit in het Belgische voetbal. Voor competitieleider Genk, in de laatste rechte lijn richting play-off 1, opnieuw nieuws dat het kan missen als kiespijn. Sinds anderhalve week dreigt het ook draaischijf Pozuelo kwijt te raken.

“Deze tussenkomst heeft betrekking op het financiële luik van het onderzoek”, aldus het Federaal Parket in een persbericht. “Het gaat er om het traject te bepalen van relatief grote geldbedragen die mogelijk door P.M. als verdoken commissie ontvangen zijn.” De nieuwe verhoren zouden dus niet in verband zijn met het luik rond matchfixing uit het onderzoek.

Dinsdagochtend werden drie huiszoekingen uitgevoerd in Vlaanderen (twee in Lommel en één in Duffel). In tegenstelling tot zijn vriendin bracht Peter Maes weer een nacht in de cel door. De speurders riepen dinsdag acht personen op voor verhoor. Woensdagochtend werden nog zes personen voor verhoor opgeroepen. Meer informatie gaf het Parket niet.